ما القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وسموحة في الدوري المصري 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وسموحة في الدوري المصري 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحل سموحة ضيفًا على نظيره بيراميدز في آخر جولات مرحلة التتويج بالدوري المصري 2025-2026 التي تحفل بالكثير من الندية والإثارة.

آخر جولة بها العديد من ملامح الإثارة، الأهلي يحتاج للفوز وينتظر هدايا كل من سموحة وسيراميكا كليوباترا أمام بيراميدز والزمالك على الترتيب.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وسموحة في الدوري المصري 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة بيراميدز وسموحة في الدوري المصري 2025-2026؟

موعد مباراة بيراميدز وسموحة في الجولة السابعة من مجموعة التتويج ببطولة الدوري المصري 2025-2026 هو يوم الأربعاء 20 مايو 2026، على استاد الدفاع الجوي.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، التاسعة بتوقيت الإمارات

ما القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وسموحة في الدوري المصري 2025-2026؟

تمتلك شبكة أون سبورت حقوق بث مباريات الدوري المصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بيراميدز وسموحة عبر شاشتهم.

كيف تشاهد مباراة بيراميدز وسموحة في الدوري المصري 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة بيراميدز وسموحة في الدوري المصري 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "ON Sport".

التشكيل المتوقع لمباراة بيراميدز وسموحة في الدوري المصري 2025-2026

  • كرونوسلاف يورزيتش

  • A. Abdelaziz

  • لا يوجد لاعبون غائبون

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج بيراميدز وسموحة في المباريات الأخيرة

ترتيب بيراميدز وسموحة في الدوري المصري 2025-2026

