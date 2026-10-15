ما القنوات الناقلة لمباراة المريخ بانتيو وبيراميدز في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف المريخ بانتيو نظيره بيراميدز على ستاد "جوبا" ضمن منافسات ذهاب الدور الثاني من إقصائيات دوري أبطال أفريقيادو٣32 من 2026-2027.

بيراميدز يطمح لتحقيق الفوز كي يواصل حملته القوية لتحقيق لقب كان قد حققه في الموسم قبل الماضي.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة المريخ بانتيو وبيراميدز في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة المريخ بانتيو وبيراميدز في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027؟

موعد مباراة المريخ بانتيو وبيراميدز في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027 هو الجمعة 16 أكتوبر 2026 على ستاد "جوبا".

المباريات التالية EMB دوري أبطال إفريقيا - المرحلة التمهيدية 09:00 بيراميدز شاهد

وتنطلق صافرة البداية في الثالثة والنصف عصرا (15:30) بتوقيت مصر، الرابعة والنصف (16:30) بتوقيت الإمارات.





دوري أبطال إفريقيا - المرحلة التمهيدية - الجولة 2 16 أكتوبر 2026 - 09:00





ما القنوات الناقلة لمباراة المريخ بانتيو وبيراميدز في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات أون سبوت حقوق بث مباريات الأندية المصرية في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة أون سبورت.

من معلق مباراة المريخ بانتيو وبيراميدز في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027؟

اختارت شبكة أون سبورت أيمن الكاشف للتعليق على المباراة عبر ON SPORT MAX.



ON SPORT MAX أيمن الكاشف





كيف تشاهد مباراة المريخ بانتيو وبيراميدز في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة المريخ بانتيو وبيراميدز في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027 عبر تطبيق ON SPORT وكذلك كورة بلس.

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التشكيل المتوقع لمباراة المريخ بانتيو وبيراميدز في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027









نتائج الزمالك والأهلي في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات الزمالك والأهلي في المباريات الأخيرة









ترتيب المريخ بانتيو وبيراميدز في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027







