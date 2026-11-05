ما القنوات الناقلة لمباراة الكوكب المراكشي والوداد في الدوري المغربي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب الحارثي مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين الكوكب المراكشي والوداد، ضمن منافسات الجولة السابعة في الدوري المغربي 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الكوكب المراكشي والوداد في الدوري المغربي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الكوكب المراكشي والوداد في الدوري المغربي 2026-2027؟

موعد مباراة الكوكب المراكشي والوداد في الدوري المغربي 2026-2027 هو السبت 7 نوفمبر 2026 على ملعب الحارثي.

وتنطلق صافرة البداية في الخامسة مساءً (17:00) بتوقيت المغرب، السابعة مساء (19:00) بتوقيت السعودية.

الدوري المغربي الممتاز - الجولة 7 7 نوفمبر 2026 - 11:00 ملعب مراكش

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ما القنوات الناقلة لمباراة الكوكب المراكشي والوداد في الدوري المغربي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات المغربية الرياضية حقوق بث مباريات الدوري المغربي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

المغربية الرياضية -

كيف تشاهد مباراة الكوكب المراكشي والوداد في الدوري المغربي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الكوكب المراكشي والوداد في الدوري المغربي 2026-2027 عبر يوتيوب.

التشكيل المتوقع لمباراة الكوكب المراكشي والوداد في الدوري المغربي 2026-2027

نتائج الكوكب المراكشي والوداد في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات الكوكب المراكشي والوداد في المباريات الأخيرة

ترتيب الكوكب المراكشي والوداد في الدوري المغربي 2026-2027