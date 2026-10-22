ما القنوات الناقلة لمباراة القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف نادي القادسية نظيره الهلال على ملعب "الأمير محمد بن فهد" ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة في مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027.

المباراة تمثل قمة الدوري السعودي على كل المستويات، بين القادسية الرائع المتصدر في الوقت الحالي، والهلال الوصيف.





وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027 هو الجمعة 23 أكتوبر 2026 على ملعب "الأمير محمد بن فهد".

المباريات التالية القادسية دوري روشن السعودي 14:00 الهلال شاهد

وتنطلق صافرة البداية في التاسعة مساء (21:00) بتوقيت السعودية، العاشرة (22:00) بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة مباراة القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027 عن طريق قنوات ثمانية.





دوري روشن السعودي - الجولة 11 23 أكتوبر 2026 - 14:00 مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية





ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

من معلق مباراة القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

اختارت شبكة ثمانية كلا من فارس عوض ومشاري القرني، للتعليق على مباراة القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027.





ثمانية فارس عوض

مشاري القرني

كيف تشاهد مباراة القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟





أصدرت شبكة ثمانية تطبيقها الخاص الذي يمكن من خلاله مشاهدة مباراة القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

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التشكيل المتوقع لمباراة القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027

تشكيل الهلال المتوقع أمام القادسية





حراسة المرمى ياسين بونو خط الدفاع حسان تمبكتي - كاليدو كوليبالي - محمد محزري - ثيو هيرنانديز خط الوسط جواو نيفيش - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - محمد كنو خط الهجوم كريسنسيو سامرفيل - جابرييل مارتينيلي - أولي واتكينز





تشكيل القادسية المتوقع أمام الهلال





حراسة المرمى كوين كاستيلس خط الدفاع جهاد ذكري - جاستون ألفاريز - ناهيتان نانديز خط الوسط كريستوفر بونسو باه - تيجاني رايندرز - يوليان فيجل - محمد أبو الشامات - محمد القحطاني خط الهجوم ماتيو ريتيجي - خوليان كينيونيس













نتائج القادسية والهلال في المباريات الأخيرة









تاريخ مواجهات القادسية والهلال في المباريات الأخيرة









ترتيب القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027







