دوري روشن السعودي
team-logoالقادسية
مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية
team-logoالنصر
ما القنوات الناقلة لمباراة القادسية والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري روشن السعودي
النصر
القادسية ضد النصر
القادسية

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة القادسية والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل النصر ضيفًا على نظيره القادسية على استاد الأمير محمد بن فهد، مساء غدٍ الأحد، ضمن منافسات الجولة 31 من دوري روشن السعودي.

النصر يقترب من حصد لقب اللقب العاشر في تاريخه والأول منذ 2019 ويسعى لتجاوز القادسية، إذ يتواجد في الصدارة بعيدًا عن الهلال والأهلي.

أما القادسية، فلديه طموح القفز إلى المركز الثالث، إذ يتأخر عن الأهلي بفارق نقطة واحدة فقط.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة القادسية والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة القادسية والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة القادسية والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الأحد 3 مايو 2026، على استاد الأمير محمد بن فهد.

دوري روشن السعودي
القادسية crest
القادسية
القادسية
النصر crest
النصر
النصر

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

crest
دوري روشن السعودي - دوري روشن السعودي
مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية

ما القنوات الناقلة لمباراة القادسية والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة بتعليق فهد العتيبي.

القنوات الناقلةالمعلق
ثمانيةفهد العتيبي

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة القادسية والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة القادسية والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة القادسية والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة القادسية والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة القادسية ضد النصر

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • بريندان رودجرز

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جورج جيسوس

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج القادسية والنصر في المباريات الأخيرة

القادسية
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

النصر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
14/1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ المواجهات بين القادسية والنصر في المباريات الأخيرة

القادسية

آخر 5 مباريات

النصر

4

انتصارات

0

تعادل

1

انتصار

7

الأهداف المسجلة

5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب القادسية والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026

