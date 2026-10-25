ما القنوات الناقلة لمباراة القادسية والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب الأمير محمد بن فهد مواجهة استثنائية مرتقبة تجمع بين القادسية والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة القادسية والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة القادسية والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

موعد مباراة القادسية والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 هو الإثنين 26 أكتوبر 2026 على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع مساء (21:15) بتوقيت السعودية، العاشرة والربع (22:15) بتوقيت الإمارات.





دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 3 26 أكتوبر 2026 - 14:15





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ما القنوات الناقلة لمباراة القادسية والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة القادسية والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، حسن العيدروس، معلقا على مباراة القادسية والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.





beIN SPORTS HD 1 حسن العيدروس





كيف تشاهد مباراة القادسية والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة القادسية والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة القادسية والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027









نتائج القادسية والسد في المباريات الأخيرة









تاريخ مواجهات القادسية والسد في المباريات الأخيرة









ترتيب القادسية والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027



