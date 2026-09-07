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دوري روشن السعودي
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كريم مليم

ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة القادسية والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الأهلي
دوري روشن السعودي
القنوات الناقلة
القادسية ضد الأهلي
القادسية
المملكة العربية السعودية

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة القادسية والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف استاد الأمير محمد بن فهد مواجهة مرتقبة تجمع بين القادسية والأهلي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2026-2027.

ويدخل الأهلي المباراة محتلًا المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 9 نقاط، ويأمل في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل التقدم في جدول الترتيب ومواصلة المنافسة بقوة.

في المقابل، يحتل القادسية المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، ويسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الانتصار، لمواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقعه بين فرق المقدمة.

ونرصد في السطور التالية، القنوات الناقلة لمباراة القادسية والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 وطرق المشاهدة عبر الإنترنت.

ما القنوات الناقلة لمباراة القادسية والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ 

يمكن مشاهدة مباراة القادسية والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 عن طريق قنوات ثمانية.

دوري روشن السعودي
القادسية crest
القادسية
القادسية
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة القادسية والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد مباراة القادسية والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

أصدرت شبكة ثمانية تطبيقها الخاص الذي يمكن من خلاله مشاهدة مباراة القادسية والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

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من معلق مباراة القادسية والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

اختارت شبكة ثمانية، عبد الله الحربي للتعليق على مباراة القادسية والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027.

متى موعد مباراة القادسية والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة القادسية والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 هو يوم الثلاثاء 8 سبتمبر/أيلول 2026، على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت الإمارات.

المباراةالأهلي - القادسية
الموعدالثلاثاء 8 سبتمبر 2026
التوقيت21:00 السعودية، 22:00 الإمارات
الملعبالأمير محمد بن فهد
القنوات الناقلةثمانية 1
البث عبر الإنترنتتطبيق ثمانية 
التعليقعبد الله الحربي

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة القادسية في دوري روشن السعودي 2026-2027

من المتوقع أن يعتمد المدرب مارينو بوسيتش على العناصر الآتية:

الخطة | 4-2-3-1
حارس المرمىإدوارد ميندي
الدفاعمحمد بكر - ميريح ديميرال - ريان حامد - هوساوي
المحورزياد الجهني - فالنتين أتانجانا 
الوسط  ترينكاو - إدوارد سبيرتسيان - جالينو 
الهجومإيفان توني
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