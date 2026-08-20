ما القنوات الناقلة لمباراة القادسية والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف القادسية، نظيره الاتحاد، في مواجهة قوية في ثاني جولات الدوري السعودي وذلك على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

الاتحاد يدخل المباراة وعينه على تحقيق الفوز وافتتاح الموسم بشكل رائع لضمان المنافسة على لقب دوري روشن السعودي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة القادسية والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة القادسية والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة القادسية والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027 لحساب الجولة الثانية من المسابقة هو يوم الجمعة 21 أغسطس 2026، على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي - الجولة 2 21 أغسطس 2026 - 14:00 مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية

ما القنوات الناقلة لمباراة القادسية والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة ثمانية 3 لنقل المباراة بصوت كل من فارس عوض وراشد الدوسري.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية 3 فارس عوض راشد الدوسري

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة القادسية والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية على عرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة القادسية والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة القادسية والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

التشكيل المتوقع لمباراة القادسية والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027

التشكيلات المحتملة القادسية ضد الاتحاد التشكيل المتوقع البدلاء المدرب بريندان رودجرز التشكيل المتوقع البدلاء المدرب يانز ويسينغ

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج القادسية والاتحاد في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين القادسية والاتحاد في المباريات الأخيرة

ترتيب القادسية والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027