ما القنوات الناقلة لمباراة الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف نادي الفتح نظيره الأهلي على ملعب "ميدان تمويل الأولى" ضمن منافسات الجولة الثامنة في مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027.
الأهلي يعود للمشاركة المحلية بعد فترة التوقف، والتي سبقها مباشرة خسارة أمام صن داونز في كأس القارات للأندية "الإنتركونتيننتال" ويود مصالحة جماهيره.
ويمتلك الأهلي 12 نقطة في المركز السادس من 4 انتصارات و3 خسائر، بينما الفتح في المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط فقط من 3 تعادلات و4 خسائر.
وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.
متى موعد مباراة الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟
موعد مباراة الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 هو الجمعة 9 أكتوبر 2026 على ملعب "ميدان تمويل الأولى".
وتنطلق صافرة البداية في السادسة إلا خمس دقائق مساءً (17:55) بتوقيت السعودية، السابعة إلى خمس دقائق مساءً (18:55) بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟
يمكن مشاهدة مباراة الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 عن طريق قنوات ثمانية.
وخصصت الشبكة قناة ثمانية 1 لبث المواجهة المرتقبة.
ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟
القمر
عرب سات
التردد
11919
الاستقطاب
أفقي (H)
معدل الترميز
27500
معدل الخطأ
3/4
من معلق مباراة الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟
اختارت شبكة ثمانية كلا من جعفر الصليح وخالد المديفر، للتعليق على مباراة الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027
ثمانية
جعفر الصليح
كيف تشاهد مباراة الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟
أصدرت شبكة ثمانية تطبيقها الخاص الذي يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.
وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.
التشكيل المتوقع لمباراة الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027
التشكيلات المحتملة الفتح ضد الأهلي
المدرب
- K. Al-Atawi
نتائج الفتح والأهلي في المباريات الأخيرة
تاريخ مواجهات الفتح والأهلي في المباريات الأخيرة
وجهاً لوجه
ترتيب الفتح والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027
|#
|لعب
|ف
|ت
|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
|1
|7
|6
|0
|1
|23
|5
|+18
|18
ف
خ
ف
ف
ف
|2
|7
|5
|2
|0
|12
|6
|+6
|17
ف
ف
ف
ت
ف
|3
|7
|5
|1
|1
|16
|7
|+9
|16
ت
ف
خ
ف
ف
|4
|7
|5
|1
|1
|16
|8
|+8
|16
ت
ف
ف
ف
ف
|5
|7
|5
|0
|2
|13
|6
|+7
|15
ف
ف
ف
خ
خ
|6
|7
|4
|0
|3
|16
|10
|+6
|12
ف
خ
ف
خ
خ
|7
|7
|3
|3
|1
|12
|10
|+2
|12
خ
ف
ت
ف
ت
|8
|7
|3
|2
|2
|7
|5
|+2
|11
ت
ف
خ
ف
ت
|9
|7
|3
|2
|2
|11
|11
|0
|11
ت
ت
ف
خ
خ
|10
|7
|2
|2
|3
|7
|9
|-2
|8
خ
ف
ت
ت
خ
|11
|7
|2
|2
|3
|8
|16
|-8
|8
ف
ت
خ
ف
ت
|12
|7
|1
|3
|3
|7
|11
|-4
|6
ت
خ
ت
ف
ت
|13
|7
|0
|5
|2
|3
|10
|-7
|5
ت
ت
خ
خ
ت
|14
|7
|0
|4
|3
|6
|11
|-5
|4
ت
خ
خ
ت
ت
|15
|7
|0
|3
|4
|4
|11
|-7
|3
خ
خ
ت
ت
ت
|16
|7
|0
|3
|4
|5
|13
|-8
|3
خ
ت
ت
خ
ت
|17
|7
|0
|3
|4
|3
|12
|-9
|3
خ
خ
ت
خ
ت
|18
|7
|0
|2
|5
|5
|13
|-8
|2
ت
خ
خ
خ
ت