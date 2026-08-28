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دوري روشن السعودي
team-logoالفتح
ميدان تمويل الأولى
team-logoالاتحاد
إنترنت آمن وسريع
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري روشن السعودي
الفتح ضد الاتحاد
الفتح
الاتحاد

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الفتح، نظيره الاتحاد، في مواجهة قوية في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي وذلك على ملعب ميدان تمويل الأولى.

الاتحاد يحتل وصافة ترتيب الدوري السعودي برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، بينما يحتل الفتح المركز السادس عشر بعدما جمع نقطة واحدة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027 لحساب الجولة الرابعة من المسابقة هو يوم السبت 29 أغسطس 2026، على ملعب ميدان تمويل الأولى.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي
الفتح crest
الفتح
الفتح
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الاتحاد
الاتحاد
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دوري روشن السعودي - الجولة 4
ميدان تمويل الأولى

ما القنوات الناقلة لمباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانية 1جعفر الصليح
 

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية عبر عرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

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التشكيل المتوقع لمباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027

التشكيلات المحتملة الفتح ضد الاتحاد

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • K. Al-Atawi

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • يانز ويسينغ

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الفتح والاتحاد في المباريات الأخيرة

الفتح
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
1/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

الاتحاد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ المواجهات بين الفتح والاتحاد في المباريات الأخيرة

الفتح

آخر 5 مباريات

الاتحاد

1

انتصار

1

تعادل

3

انتصارات

8

الأهداف المسجلة

12
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027

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