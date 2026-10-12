ما القنوات الناقلة لمباراة الفتح الرباطي والرجاء في الدوري المغربي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الفتح الرباطي نظيره الرجاء على ملعب مولاي الحسن ضمن منافسات الجولة الرابعة في الدوري المغربي 2026-2027.

الرجاء انتصر في مباراة وتعادل في أخرى ليمتلك أربع نقاط في المركز السابع.

أما الفتح، فتعادل في لقاء وخسر مرتين ويمتلك نقطة وحيدة في المركز الخامس عشر.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الفتح الرباطي والرجاء في الدوري المغربي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

المباريات التالية الفتح الرباطي الدوري المغربي الممتاز 16:00 الرجاء

متى موعد مباراة الفتح الرباطي والرجاء في الدوري المغربي 2026-2027؟

موعد مباراة الفتح الرباطي والرجاء في الدوري المغربي 2026-2027 هو الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 على ملعب مولاي الحسن.

وتنطلق صافرة البداية في التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت المغرب، الحادية عشر مساءً (23:00) بتوقيت السعودية.





الدوري المغربي الممتاز - الجولة 4 13 أكتوبر 2026 - 16:00 استاد مولاي الحسن





ما القنوات الناقلة لمباراة الفتح الرباطي والرجاء في الدوري المغربي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات المغربية الرياضية حقوق بث مباريات الدوري المغربي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.





المغربية الرياضية -





كيف تشاهد مباراة الفتح الرباطي والرجاء في الدوري المغربي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الفتح الرباطي والرجاء في الدوري المغربي 2026-2027 عبر يوتيوب.

التشكيل المتوقع لمباراة الفتح الرباطي والرجاء في الدوري المغربي 2026-2027

















نتائج الفتح الرباطي والرجاء في المباريات الأخيرة













تاريخ مواجهات الفتح الرباطي والرجاء في المباريات الأخيرة













ترتيب الفتح الرباطي والرجاء في الدوري المغربي 2026-2027











