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دوري أبطال آسيا النخبة
team-logoالغرافة
team-logoالقادسية
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة الغرافة والقادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري أبطال آسيا النخبة
الغرافة ضد القادسية
الغرافة
القادسية
المملكة العربية السعودية
قطر

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الغرافة والقادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف نادي الغرافة نظيره القادسية على استاد "ثاني بن جاسم" ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.

القادسية يحتل المركز السابع في مرحلة الدوري ويطمح في مواصلة أدائه الجيد، بينما يحتل الغرافة المركز الخامس عشر ويطمح لتحسين موضعه في الجدول.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الغرافة والقادسية ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الغرافة والقادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

موعد مباراة الغرافة والقادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 هو الإثنين 2 نوفمبر 2026 على ستاد "ثاني بن جاسم".

المباريات التالية
الغرافة

الغرافة

دوري أبطال آسيا النخبة

02 نوفمبر 2026

القادسية

القادسية

وتنطلق صافرة البداية في التاسعة والربع مساءً (21:15) بتوقيت السعودية وقطر، العاشرة والربع مساءً (22:15) بتوقيت الإمارات.

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دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 4

ما القنوات الناقلة لمباراة الغرافة والقادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 2.

كما أنّ قنوات الكأس تنقل البطولة، وسوف يتم بث المواجهة عبر الكأس 5.

من معلق مباراة الغرافة والقادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

خصصت شبكة بي إن سبورتس حسن العيدروس للتعليق على المباراة عبر beIN SPORTS 5.

بينما يعلق سمير اليعقوبي على المواجهة عبر الكأس 5.

BeIN SPORTS 3

beIN SPORTS HD 2

حسن العيدروس

قنوات الكأس

الكأس 5

سمير اليعقوبي

كيف تشاهد مباراة الغرافة والقادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الغرافة والقادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.

التشكيل المتوقع لمباراة الغرافة والقادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027

التشكيلات المحتملة الغرافة ضد القادسية

المدرب

  • بيدرو مارتينز

نتائج الغرافة والقادسية في المباريات الأخيرة

الغرافة

الغرافة - المستوى

استقلال
خ1-2
الريان
ت0-0
الأهلي
ت2-2
الأهلي
خ2-1
QAS
ف2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
6/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
القادسية

القادسية - المستوى

أبها
ف2-1
التعاون
ف0-1
الهلال
خ2-3
السد
ت1-1
الرياض
ف0-6
الهدف المسجل (المستقبل)
12/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

ترتيب الغرافة والقادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027

منطقة الغرب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
العينالعينالعين
3300102+89
ف
ف
ف
2
شباب أهلي دبيشباب أهلي دبيشباب الأهلي
330051+49
ف
ف
ف
3
الأهليالأهليالأهلي
321063+37
ف
ف
ت
4
الاستقلالالاستقلالاستقلال
320153+26
خ
ف
ف
5
الهلالالهلالالهلال
320154+16
خ
ف
ف
6
الشمالالشمالالشمال
312042+25
ف
ت
ت
7
القادسيةالقادسيةالقادسية
312043+15
ت
ت
ف
8
الاتحادالاتحادالاتحاد
31114404
ف
خ
ت
9
النصرالنصرالنصر
210135-23
ف
خ
10
نيفتشينيفتشينيفتشي
310235-23
خ
خ
ف
11
القوة الجويةالقوة الجويةالقوة الجوية
310225-33
ف
خ
خ
12
باختاكورباختاكورباختاكور
302123-12
خ
ت
ت
13
تراكتورتراكتورتراكتور
301213-21
خ
ت
خ
14
السدالسدالسد
301216-51
ت
خ
خ
15
الغرافةالغرافةالغرافة
300336-30
خ
خ
خ
16
الوصلالوصلالوصل
200225-30
خ
خ
التأهل إلى دور الـ 16

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