ما القنوات الناقلة لمباراة العراق ولبنان الودية 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب البصرة الدولي مواجهة قوية تجمع بين العراق ولبنان، ضمن مباريات التوقف الدولي الودية في نوفمبر 2026.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة العراق ولبنان الودية 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة العراق ولبنان الودية 2026؟

موعد مباراة العراق ولبنان الودية 2026 هو الجمعة 13 نوفمبر 2026 على ملعب البصرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساء (18:00) بتوقيت العراق، الخامسة (17:00) بتوقيت لبنان.

المباريات الودية - الجولة 1 13 نوفمبر 2026 - 10:00

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ما القنوات الناقلة لمباراة العراق ولبنان الودية 2026؟

تنقل المباراة الودية بين العراق ولبنان على قناة الرابعة العراقية.

كيف تشاهد مباراة العراق ولبنان الودية 2026 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة العراق ولبنان الودية 2026 عبر القناة الرابعة العراقية على يوتيوب.

التشكيل المتوقع لمباراة العراق ولبنان الودية 2026

نتائج العراق ولبنان في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات العراق ولبنان في المباريات الأخيرة