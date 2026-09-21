ما القنوات الناقلة لمباراة العراق وعُمان في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟ وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

يحتضن استاد الأمير عبد الله الفيصل مواجهة المنتخب العراقي أمام نظيره العُماني، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27".

ويشارك المنتخب العراقي في المجموعة الأولى بالبطولة، إلى جانب منتخبات الكويت والسعودية وعُمان، في منافسات يسعى خلالها كل فريق إلى حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وتنص لوائح البطولة على تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، حيث يلتقي متصدر المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية، بينما يواجه متصدر المجموعة الثانية وصيف المجموعة الأولى.

ويتأهل الفائزان من مباراتي نصف النهائي إلى المباراة النهائية، التي تقام يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2026، لتحديد بطل النسخة السابعة والعشرين من كأس الخليج العربي.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة العراق وعُمان في كأس الخليج العربي "خليجي 27" والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة العراق وعُمان في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟

موعد مباراة العراق وعُمان في كأس الخليج العربي "خليجي 27" هو الأربعاء 23 سبتمبر 2026 على استاد الأمير عبد الله الفيصل.

وتنطلق صافرة البداية في الخامسة والنصف مساء (17:30) بتوقيت السعودية، السادسة والنصف مساء (18:30) بتوقيت الإمارات.





كأس الخليج - الجولة 1 23 سبتمبر 2026 - 10:30





ما القنوات الناقلة لمباراة العراق وعُمان في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟

حصلت شبكة قنوات الكأس والشارقة، على حقوق بث مباريات كأس الخليج العربي "خليجي 27".

من معلق مباراة العراق وعُمان في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟

اختارت الكأس، أحمد الطيب، للتعليق على مباراة العراق وعُمان في كأس الخليج العربي "خليجي 27"، فيما سيعلق محمد الهنائي عبر الشارقة.

الكأس 1 أحمد الطيب



الشارقة الرياضية محمد الهنائي





كيف تشاهد مباراة العراق وعُمان في كأس الخليج العربي "خليجي 27" عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة العراق وعُمان في كأس الخليج العربي "خليجي 27" عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة العراق وعُمان في كأس الخليج العربي "خليجي 27"









نتائج العراق وعُمان في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات العراق وعُمان في المباريات الأخيرة









ترتيب العراق وعُمان في كأس الخليج العربي "خليجي 27"





المجموعة أ المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 العراق العراق 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الكويت الكويت 0 0 0 0 0 0 0 0 3 عمان عمان 0 0 0 0 0 0 0 0 4 السعودية السعودية 0 0 0 0 0 0 0 0 الجولة القادمة



