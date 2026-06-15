ما القنوات الناقلة لمباراة العراق والنرويج في كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات باتت جاهزة الآن لإمتاع المشاهدين بكرة قدم رائعة.

المنتخب العراقي يستهل مبارياته في الجولة الأولى من دور المجموعات بخوض لقاء معقد ضد منتخب النرويج.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة العراق والنرويج في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة العراق والنرويج في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة العراق والنرويج في كأس العالم 2026 هو يوم الأربعاء 17 يونيو 2026 على ملعب "جيليت" في بوسطن الأمريكية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الواحدة صباحًا بتوقيت السعودية والعراق، الثانية صباحًا بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة العراق والنرويج في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 2 وbeIN Max 4 لبث المواجهة بتعليق عصام الشوالي وأحمد البلوشي.

كيف تشاهد مباراة العراق والنرويج في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة العراق والنرويج في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

القنوات الناقلة التعليق beIN 4K HDR عصام الشوالي beIN Max 2 beIN Max 4 أحمد البلوشي TOD

التشكيل المتوقع لمباراة العراق والنرويج في كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة العراق ضد النرويج التشكيل المتوقع البدلاء المدرب جراهام أرنولد التشكيل المتوقع البدلاء المدرب ستال سولباكين

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج العراق والنرويج في المباريات الأخيرة

ترتيب العراق والنرويج في مجموعات كأس العالم 2026