ما القنوات الناقلة لمباراة الطائي والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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يستضيف ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد مباراة الطائي والأهلي، في الجولة الحادية والعشرين لمنافسات موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي.

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الأهلي هو صاحب المركز الثالث في دوري روشن ويطمح للاقتراب من الصدارة والوصافة، منافسا النصر وكذلك الهلال الذي يقدم عروضًا هائلة هذا الموسم.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الطائي والأهلي في الجولة الحادية والعشرين من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة الطائي والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الطائي والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو السبت 24 فبراير 2024 على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد.

ومن المقرر أن تُقام المباراة في الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، الرابعة مساء بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الطائي والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الطائي والأهلي على شاشتها وبالتحديد عبر قناة SSC HD.

وتأتي المباراة بتعليق كل من عيسى الحربين ومحمد حسين..

كيف تشاهد مباراة الطائي والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

وسوف يتم إذاعة مباراة الطائي والأهلي عبر تطبيق شاهد.

المباراة الطائي - الأهلي التاريخ السبت 24 فبراير 2024 الموعد 17:00 السعودية، 16:00 مصر الملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد القنوات الناقلة شاهد التعليق عيسى الحربين - محمد حسين

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