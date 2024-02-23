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دوري روشن السعودي
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الطائي والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

Al Ahliدوري روشن السعوديAl Taee v Al AhliAl Taee

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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يستضيف ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد مباراة الطائي والأهلي، في الجولة الحادية والعشرين لمنافسات موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي.

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الأهلي هو صاحب المركز الثالث في دوري روشن ويطمح للاقتراب من الصدارة والوصافة، منافسا النصر وكذلك الهلال الذي يقدم عروضًا هائلة هذا الموسم.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الطائي والأهلي في الجولة الحادية والعشرين من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

المباراة التالية

متى موعد مباراة الطائي والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الطائي والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو السبت 24 فبراير 2024 على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد.

ومن المقرر أن تُقام المباراة في الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، الرابعة مساء بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الطائي والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الطائي والأهلي على شاشتها وبالتحديد عبر قناة SSC HD.

وتأتي المباراة بتعليق كل من عيسى الحربين ومحمد حسين..

كيف تشاهد مباراة الطائي والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

وسوف يتم إذاعة مباراة الطائي والأهلي عبر تطبيق شاهد.

المباراةالطائي - الأهلي
التاريخالسبت 24 فبراير 2024
الموعد17:00 السعودية، 16:00 مصر
الملعبالأمير عبد العزيز بن مساعد
القنوات الناقلةشاهد
التعليقعيسى الحربين - محمد حسين

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