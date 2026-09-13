ما القنوات الناقلة لمباراة الشمال والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف نادي الشمال نظيره الاتحاد على ملعب "البيت" ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.

الاتحاد تأهل على حساب الجزيرة في مباراة الملحق ويرغب في تقديم نسخة قوية لتحقيق اللقب القاري.

أما الشمال، فتأهل بعد موسم تاريخي في الدوري القطري ويرغب في إثبات تفوقه مستغلًا عاملي الأرض والجمهور.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الشمال والاتحاد ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الشمال والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

موعد مباراة الشمال والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 هو الإثنين 14 سبتمبر 2026 على ملعب "البيت".

وتنطلق صافرة البداية في تمام السابعة مساءً (19:00) بتوقيت السعودية وقطر، الثامنة مساءً (20:00) بتوقيت الإمارات.





دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 1 14 سبتمبر 2026 - 12:00





ما القنوات الناقلة لمباراة الشمال والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 1.

كما أنّ قنوات الكأس تنقل البطولة، وسوف يتم بث المواجهة عبر الكأس 5.

من معلق مباراة الشمال والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

خصصت شبكة بي إن سبورتس عامر الخوذيري للتعليق على المباراة عبر beIN SPORTS 1.

بينما يعلق أحمد الطيب على المواجهة عبر الكأس 5.







beIN SPORTS HD 1 عامر الخوذيري



الكأس 5 أحمد الطيب





كيف تشاهد مباراة الشمال والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الشمال والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة الشمال والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027









نتائج الشمال والاتحاد في المباريات الأخيرة





ترتيب الشمال والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027







