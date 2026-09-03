ما القنوات الناقلة لمباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الشباب، نظيره الالهلال، في مواجهة قوية في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي وذلك على ملعب اس اتش جي أرينا.
الهلال يحتل المركز الأول في ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة من 4 مباريات، بينما يحتل الشباب المركز الثالث عشر بعدما جمع ثلاث نقاط من 4 مباريات.
وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
ما موعد مباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027؟
موعد مباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027 لحساب الجولة الخامسة من المسابقة هو يوم الجمعة 4 سبتمبر 2026، على ملعب اس اتش جي أرينا.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027؟
حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.
|القنوات الناقلة
|التعليق
|ثمانية 1
|مشاري القرني
ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027؟
يمكن مشاهدة قنوات ثمانية عبر عرب سات، عبر الترددات الآتية:
|القمر
|عرب سات
|التردد
|11919
|الاستقطاب
|أفقي (H)
|معدل الترميز
|27500
|معدل الخطأ
|3/4
كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟
أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.