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دوري روشن السعودي
team-logoالشباب
اس اتش جي ارينا
team-logoالهلال
إنترنت آمن وسريع
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري روشن السعودي
الشباب ضد الهلال
الشباب
الهلال

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الشباب، نظيره الالهلال، في مواجهة قوية في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي وذلك على ملعب اس اتش جي أرينا.

الهلال يحتل المركز الأول في ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة من 4 مباريات، بينما يحتل الشباب المركز الثالث عشر بعدما جمع ثلاث نقاط من 4 مباريات.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027 لحساب الجولة الخامسة من المسابقة هو يوم الجمعة 4 سبتمبر 2026، على ملعب اس اتش جي أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي
الشباب crest
الشباب
الشباب
الهلال crest
الهلال
الهلال
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دوري روشن السعودي - الجولة 5
اس اتش جي ارينا

ما القنوات الناقلة لمباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانية 1مشاري القرني
 

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية عبر عرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

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التشكيل المتوقع لمباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027

التشكيلات المحتملة الشباب ضد الهلال

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • توماس ليتستش

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • سيموني إنزاجي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الشباب والهلال في المباريات الأخيرة

الشباب
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

الهلال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
17/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ المواجهات بين الشباب والهلال في المباريات الأخيرة

الشباب

آخر 5 مباريات

الهلال

0

انتصار

1

تعادل

4

انتصارات

9

الأهداف المسجلة

14
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027

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