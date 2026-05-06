ما القنوات الناقلة لمباراة الشباب والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستكمل النصر منافسات دوري روشن السعودي، حين يستعد لمواجهة مضيفه الشباب على استاد إس إتش جي أرينا في المباراة المقامة لحساب الجولة 33 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

النصر يريد مواصلة تصدر سباق اللقب، في ظل أن تعثر النصر أمام القادسية فتح باب الاحتمالات مجددًا بالنسبة للهلال تحديدًا.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الشباب والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الشباب والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الشباب والنصر في الجولة 33 من دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الخميس 7 مايو 2026، على استاد إس إتش جي أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الشباب والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الشباب والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الشباب والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الشباب والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الشباب والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026

  • نور الدين زكري

  • جورج جيسوس

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الشباب والنصر في المباريات الأخيرة

الشباب
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
4/5

النصر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
13/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ المواجهات بين الشباب والنصر في المباريات الأخيرة

الشباب

آخر 5 مباريات

النصر

0

انتصار

1

تعادل

4

انتصارات

9

الأهداف المسجلة

15
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
5/5

ترتيب الشباب والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026

