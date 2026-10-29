ما القنوات الناقلة لمباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف نادي الشباب نظيره الأهلي على ملعب "اس اتش جي أرينا" ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة في مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027.

الأهلي يريد الاقتراب أكثر من مراكز المنافسة على اللقب، بينما يطمح الشباب لتعويض البداية المتذبذبة في دوري روشن.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 هو الجمعة 30 أكتوبر 2026 على ملعب "اس اتش جي أرينا".

المباريات التالية الشباب دوري روشن السعودي 14:00 الأهلي شاهد

وتنطلق صافرة البداية في التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة مباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 عن طريق قنوات ثمانية.

دوري روشن السعودي - الجولة 12 30 أكتوبر 2026 - 14:00 اس اتش جي ارينا

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

من معلق مباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

اختارت شبكة ثمانية كلا من فارس عوض وراشد الدوسري، للتعليق على مباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027

ثمانية ثمانية فارس عوض

راشد الدوسري

كيف تشاهد مباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

أصدرت شبكة ثمانية تطبيقها الخاص الذي يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

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التشكيل المتوقع لمباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027

نتائج الشباب والأهلي في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات الشباب والأهلي في المباريات الأخيرة

ترتيب الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027