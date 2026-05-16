أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الشباب والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل الاتحاد ضيفًا على الشباب على ملعب "إس إتش جي أرينا" بمباراة قوية مؤجلة لحساب الجولة 28 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

لا مجال لأي تعثر بالنسبة للاتحاد إذا أراد أن يواصل مسيرته نحو ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الشباب والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الشباب والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الشباب والاتحاد في الجولة 28 من دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الأحد 17 مايو 2026، على ملعب إس إتش جي أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الشباب والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الشباب والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الشباب والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الشباب والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الشباب والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026

  • نور الدين زكري

  • سيرجيو كونسيساو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

  • لا يوجد لاعبون غائبون

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الشباب والاتحاد في المباريات الأخيرة

هدف مسجل (ضد)
7/14
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
5/5

هدف مسجل (ضد)
7/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ المواجهات بين الشباب والاتحاد في المباريات الأخيرة

الشباب

آخر 5 مباريات

الاتحاد

0

انتصار

0

تعادل

5

انتصارات

6

الأهداف المسجلة

14
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب الشباب والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026

