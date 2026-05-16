ما القنوات الناقلة لمباراة الشباب والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل الاتحاد ضيفًا على الشباب على ملعب "إس إتش جي أرينا" بمباراة قوية مؤجلة لحساب الجولة 28 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

لا مجال لأي تعثر بالنسبة للاتحاد إذا أراد أن يواصل مسيرته نحو ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الشباب والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الشباب والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الشباب والاتحاد في الجولة 28 من دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الأحد 17 مايو 2026، على ملعب إس إتش جي أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الشباب والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة: ثمانية

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الشباب والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الشباب والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الشباب والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

التشكيل المتوقع لمباراة الشباب والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026

