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دوري أبطال آسيا النخبة
team-logoالسد
team-logoالهلال
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كريم مليم
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة السد والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري أبطال آسيا النخبة
السد ضد الهلال
السد
الهلال
المملكة العربية السعودية
الإمارات العربية المتحدة
قطر

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة السد والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن استاد جاسم بن حمد مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين السد والهلال، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة السد والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة السد والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

موعد مباراة السد والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 هو الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 على استاد جاسم بن حمد.

وتنطلق صافرة البداية في تمام السابعة مساءً (19:00) بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً (20:00) بتوقيت الإمارات.



ما القنوات الناقلة لمباراة السد والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 2.

كما أنّ قنوات الكأس تنقل البطولة، وسوف يتم بث المواجهة عبر الكأس 5.

من معلق مباراة السد والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

أسندت شبكة بي إن سبورتس مهمة التعليق على المباراة عبر beIN SPORTS 2 إلى عامر الخوذيري، بينما يعلق خالد الحدي على المواجهة عبر الكأس 5.



BeIN SPORTS 2


beIN SPORTS HD 2

عامر الخوذيري


قنوات الكأس

الكأس 5

خالد الحدي


كيف تشاهد مباراة السد والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة السد والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



التشكيل المتوقع لمباراة السد والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027


التشكيلات المحتملة السد ضد الهلال

المدرب

  • رازفان لوسيسكو


نتائج السد والهلال في المباريات الأخيرة


السد

السد - المستوى

QAS
ف2-6
الغرافة
ف4-1
ALS
ف3-6
استقلال
خ3-0
ALA
خ2-3
الهدف المسجل (المستقبل)
18/12
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
الهلال

الهلال - المستوى

الشباب
ف0-2
نيوم
خ0-2
التعاون
ف0-6
الغرافة
ف2-1
الاتحاد
ف3-2
الهدف المسجل (المستقبل)
13/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

تاريخ مواجهات السد والهلال في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

السدتعادلالهلال
2
1
2
دوري أبطال آسيا النخبة
الهلال badge
الهلال
الهلال
5
السد badge
السد
السد
7
انتهت
دوري أبطال آسيا النخبة
الهلال badge
الهلال
الهلال
3
السد badge
السد
السد
1
انتهت
دوري أبطال آسيا النخبة
السد badge
السد
السد
1
الهلال badge
الهلال
الهلال
1
انتهت
دوري أبطال آسيا النخبة
الهلال badge
الهلال
الهلال
2
السد badge
السد
السد
4
انتهت
دوري أبطال آسيا النخبة
السد badge
السد
السد
1
الهلال badge
الهلال
الهلال
4
انتهت
7الأهداف المسجلة10
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا4/5


ترتيب السد والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027


منطقة الغرب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
العينالعينالعين
220081+76
ف
ف
2
الاستقلالالاستقلالاستقلال
220051+46
ف
ف
3
الأهليالأهليالأهلي
211042+24
ف
ت
4
القادسيةالقادسيةالقادسية
211032+14
ت
ف
5
الهلالالهلالالهلال
110021+13
ف
6
شباب أهلي دبيشباب أهلي دبيشباب الأهلي
110010+13
ف
7
نيفتشينيفتشينيفتشي
210123-13
خ
ف
8
النصرالنصرالنصر
210135-23
ف
خ
9
باختاكورباختاكورباختاكور
20202202
ت
ت
10
الشمالالشمالالشمال
20201102
ت
ت
11
الاتحادالاتحادالاتحاد
10101101
ت
12
تراكتورتراكتورتراكتور
201101-11
ت
خ
13
الغرافةالغرافةالغرافة
200224-20
خ
خ
14
الوصلالوصلالوصل
200225-30
خ
خ
15
السدالسدالسد
100103-30
خ
16
Al Quwa Al JawiyaAl Quwa Al Jawiyaالقوة الجوية
200215-40
خ
خ
التأهل إلى دور الـ 16


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