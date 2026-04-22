الدوري المصري الممتاز
الزمالك
ستاد القاهرة الدولي
بيراميدز
ما القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل بيراميدز ضيفًا على نظيره الزمالك في مباراة لحساب الجولة الثالثة من مرحلة التتويج في الدوري المصري 2025-2026 على ستاد القاهرة الدولي.

المنافسة محتدمة على لقب الدوري المصري ولا بديل للزمالك عن الفوز في المباراة للابتعاد في الصدارة، بينما فوز بيراميدز يضمن له خطف المركز الأول.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري 2025-2026؟

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الجولة الثالثة من مرحلة التتويج في الدوري المصري 2025-2026 هو يوم الخميس 23 أبريل 2026 على ستاد القاهرة الدولي.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري 2025-2026؟

تمتلك شبكة أون سبورت حقوق بث مباريات الدوري المصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شاشتها.

كيف تشاهد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر كورة بلس بتعليق بلال علام.

القنوات الناقلةالمعلق
ON Sport 1بلال علام
كورة بلس

التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري 2025-2026

التشكيلات المحتملة الزمالك ضد بيراميدز

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • M. Gamal

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • كرونوسلاف يورزيتش

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الزمالك وبيراميدز في المباريات الأخيرة

الزمالك
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

بيراميدز
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز في المباريات الأخيرة

الزمالك

آخر 5 مباريات

بيراميدز

3

انتصارات

0

تعادل

2

انتصاران

1

الأهداف المسجلة

4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
0/5

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري 2025-2026

