ما القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل بيراميدز ضيفًا على نظيره الزمالك في مباراة لحساب الجولة الثالثة من مرحلة التتويج في الدوري المصري 2025-2026 على ستاد القاهرة الدولي.

المنافسة محتدمة على لقب الدوري المصري ولا بديل للزمالك عن الفوز في المباراة للابتعاد في الصدارة، بينما فوز بيراميدز يضمن له خطف المركز الأول.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري 2025-2026؟

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الجولة الثالثة من مرحلة التتويج في الدوري المصري 2025-2026 هو يوم الخميس 23 أبريل 2026 على ستاد القاهرة الدولي.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

الدوري المصري الممتاز - البطولة ستاد القاهرة الدولي

ما القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري 2025-2026؟

تمتلك شبكة أون سبورت حقوق بث مباريات الدوري المصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شاشتها.

كيف تشاهد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر كورة بلس بتعليق بلال علام.

التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري 2025-2026

التشكيلات المحتملة الزمالك ضد بيراميدز

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الزمالك وبيراميدز في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز في المباريات الأخيرة

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري 2025-2026