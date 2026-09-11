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دوري أبطال إفريقيا - المرحلة التمهيدية
team-logoالزمالك
team-logoPorts
شاهد على ON Sport
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والميناء الجيبوتي في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الزمالك
Ports
دوري أبطال إفريقيا - المرحلة التمهيدية
الزمالك ضد Ports

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والميناء الجيبوتي في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف ملعب القاهرة الدولي مواجهة تجمع بين الزمالك والميناء الجيبوتي في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027.

المباراتان ذهابا وعودة ستلعبان على استاد القاهرة نظرا لعدم مطابقة ملعب الفريق الجيبوتي للاشتراطات الأفريقية.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والميناء الجيبوتي في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الزمالك والميناء الجيبوتي في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027؟

موعد مباراة الزمالك والميناء الجيبوتي في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027، هو السبت 12 سبتمبر 2026، على ملعب القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساءُ بتوقيت السعودية ومصر، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري أبطال إفريقيا - المرحلة التمهيدية
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الزمالك
الزمالك
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Ports
بورتس
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دوري أبطال إفريقيا - المرحلة التمهيدية - الجولة 1

ما القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والميناء الجيبوتي في دوري أبطال أفريقيا2026-2027؟

تمتلك شبكة أون سبورتس حق بث مباراة الزمالك والميناء الجيبوتي في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة On Sport.

القنوات الناقلةالتعليق
ON SPORT-

كيف تشاهد مباراة الزمالك والميناء الجيبوتي في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الزمالك والميناء الجيبوتي في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "أون سبورتس".

التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك والميناء الجيبوتي في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027

نتائج الزمالك والميناء الجيبوتي في المباريات الأخيرة

الزمالك
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

بورتس
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5
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