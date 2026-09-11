ما القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والميناء الجيبوتي في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب القاهرة الدولي مواجهة تجمع بين الزمالك والميناء الجيبوتي في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027.

المباراتان ذهابا وعودة ستلعبان على استاد القاهرة نظرا لعدم مطابقة ملعب الفريق الجيبوتي للاشتراطات الأفريقية.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والميناء الجيبوتي في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الزمالك والميناء الجيبوتي في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027؟

موعد مباراة الزمالك والميناء الجيبوتي في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027، هو السبت 12 سبتمبر 2026، على ملعب القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساءُ بتوقيت السعودية ومصر، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري أبطال إفريقيا - المرحلة التمهيدية - الجولة 1 12 سبتمبر 2026 - 13:00

ما القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والميناء الجيبوتي في دوري أبطال أفريقيا2026-2027؟

تمتلك شبكة أون سبورتس حق بث مباراة الزمالك والميناء الجيبوتي في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة On Sport.

القنوات الناقلة التعليق ON SPORT -

كيف تشاهد مباراة الزمالك والميناء الجيبوتي في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الزمالك والميناء الجيبوتي في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "أون سبورتس".

التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك والميناء الجيبوتي في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027

نتائج الزمالك والميناء الجيبوتي في المباريات الأخيرة