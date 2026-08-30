هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري المصري الممتاز
team-logoالزمالك
ستاد القاهرة الدولي
team-logoالسويس بتروجيت
شاهد على ON Sport
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والسويس بتروجيت في الدوري المصري 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الزمالك
الدوري المصري الممتاز
الزمالك ضد السويس بتروجيت
السويس بتروجيت

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والسويس بتروجيت في الدوري المصري 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف ملعب القاهرة الدولي مواجهة تجمع بين الزمالك والسويس بتروجيت في الجولة الثالثة الدوري المصري 2026-2027.

الزمالك حقق الفوز في الجولة الماضية على البنك الأهلي بعد التعادل في الجولة الأولى أمام الاتحاد.

أما السويس بتروجيت فقد تعادل أمام بترول أسيوط وخسر أمام طلائع الجيش في مباراة مثيرة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والسويس بتروجيت في الدوري المصري 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الزمالك والسويس بتروجيت في الدوري المصري 2026-2027؟

موعد مباراة الزمالك والسويس بتروجيت في الجولة الثالثة الدوري المصري 2026-2027، هو الإثنين 31 أغسطس 2026، على ملعب القاهرة الدولي.

الدوري المصري الممتاز
الزمالك crest
الزمالك
الزمالك
السويس بتروجيت crest
السويس بتروجيت
السويس بتروجيت

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساءُ بتوقيت السعودية ومصر، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري المصري الممتاز - الجولة 3
ستاد القاهرة الدولي

ما القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والسويس بتروجيت في الدوري المصري 2026-2027؟

تمتلك شبكة أون سبورتس حق بث مباراة الزمالك والسويس بتروجيت في الدوري المصري 2026-2027.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة On Sport  بتعليق حاتم بطيشة.

القنوات الناقلةالتعليق
ON SPORTحاتم بطيشة

كيف تشاهد مباراة الزالزمالك والسويس بتروجيت في الدوري المصري 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الزمالك والسويس بتروجيت في الدوري المصري 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "أون سبورتس".

التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك والسويس بتروجيت في الدوري المصري 2026-2027

التشكيلات المحتملة الزمالك ضد السويس بتروجيت

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • M. Gamal

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • سيد عيد

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الزمالك والسويس بتروجيت في المباريات الأخيرة

الزمالك
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
0/5

السويس بتروجيت
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ مواجهات الزمالك والسويس بتروجيت في المباريات الأخيرة

الزمالك

آخر 5 مباريات

السويس بتروجيت

3

انتصارات

2

تعادلان

0

انتصار

8

الأهداف المسجلة

2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب الزمالك والسويس بتروجيت في الدوري المصري 2026-2027

إعلان

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل