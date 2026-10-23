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دوري أبطال إفريقيا - المرحلة التمهيدية
team-logoالزمالك
team-logoالجيش الرواندي
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجيش الرواندي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الجيش الرواندي ضد الزمالك
الجيش الرواندي
الزمالك
دوري أبطال إفريقيا - المرحلة التمهيدية
مصر
رواندا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجيش الرواندي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف الزمالك نظيره الجيش الرواندي على ستاد "القاهرة الدولي" ضمن منافسات إياب الدور الثاني من إقصائيات دوري أبطال أفريقيا 2026-2027.

الزمالك يطمح لتحقيق الفوز ولكن يكفيه التعادل فقط أمام الفريق الرواندي بعد الفوز ذهابا على ملعب أماهورو بهدف ناصر منسي.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي والزمالك في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027؟

موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027 هو السبت 24 أكتوبر 2026 على ستاد "القاهرة الدولي".

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة مساء (20:00) بتوقيت مصر، التاسعة مساء (21:00) بتوقيت الإمارات.



ما القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجيش الرواندي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات أون سبورت حقوق مباراة الزمالك والجيش الرواندي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027

من معلق مباراة الزمالك والجيش الرواندي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027؟

لم تختر شبكة أون سبورت المعلق إلى الآن، وسنوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.


ON Sport 1

ON SPORT

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كيف تشاهد مباراة الزمالك والجيش الرواندي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الزمالك والجيش الرواندي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027 عبر تطبيق ON SPORT وكذلك كورة بلس.

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التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك والجيش الرواندي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027



نتائج الزمالك والجيش الرواندي في المباريات الأخيرة


الزمالك

الزمالك - المستوى

بورتس
ف4-0
غزل المحلة
ف0-1
الأهلي
خ0-2
الجيش الرواندي
ف0-1
بترول أسيوط
ف0-1
الهدف المسجل (المستقبل)
7/2
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
0/5
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي - المستوى

CFG
ف1-3
VSC
ف2-1
ADC
خ1-0
ADC
ف3-0
الزمالك
خ0-1
الهدف المسجل (المستقبل)
8/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

تاريخ مواجهات الزمالك والجيش الرواندي في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

الزمالكتعادلالجيش الرواندي
1
0
0
دوري أبطال إفريقيا - المرحلة التمهيدية
الجيش الرواندي badge
الجيش الرواندي
الجيش الرواندي
0
الزمالك badge
الزمالك
الزمالك
1
انتهت
1الأهداف المسجلة0
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا0/1
سجل كلا الفريقين أهدافًا0/1


ترتيب الزمالك والجيش الرواندي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027



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