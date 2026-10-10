ما القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الزمالك نظيره الأهلي على ستاد "القاهرة الدولي" ضمن منافسات الجولة السادسة في الدوري المصري 2026-2027.

الأهلي والزمالك وصلا إلى نفس الرصيد من النقاط قبل القمة (13 نقطة) من 5 مباريات، تاركين الصدارة لبيراميدز.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2026-2027؟

موعد مباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2026-2027 هو الأحد 11 أكتوبر 2026 على ستاد "القاهرة الدولي".

المباريات التالية الزمالك الدوري المصري الممتاز 13:00 الأهلي

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة مساءً (20:00) بتوقيت مصر، التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت الإمارات.





الدوري المصري الممتاز - الجولة 6 11 أكتوبر 2026 - 13:00 ستاد القاهرة الدولي





ما القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات أون سبوت حقوق بث مباريات الدوري المصري 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة أون سبورت.

من معلق مباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2026-2027؟

اختارت شبكة أون سبورت محمد الشاذلي وأيمن الكاشف للتعليق على المباراة عبر ON SPORT.







ON SPORT أيمن الكاشف

محمد الشاذلي





كيف تشاهد مباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2026-2027 عبر تطبيق ON SPORT وكذلك كورة بلس.

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التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2026-2027









نتائج الزمالك والأهلي في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات الزمالك والأهلي في المباريات الأخيرة









ترتيب الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2026-2027







