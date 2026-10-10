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الدوري المصري الممتاز
team-logoالزمالك
ستاد القاهرة الدولي
team-logoالأهلي
شاهد على ON Sport
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الدوري المصري الممتاز
الأهلي
القنوات الناقلة
الزمالك ضد الأهلي
الزمالك
مصر

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف الزمالك نظيره الأهلي على ستاد "القاهرة الدولي" ضمن منافسات الجولة السادسة في الدوري المصري 2026-2027.

الأهلي والزمالك وصلا إلى نفس الرصيد من النقاط قبل القمة (13 نقطة) من 5 مباريات، تاركين الصدارة لبيراميدز.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2026-2027؟

موعد مباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2026-2027 هو الأحد 11 أكتوبر 2026 على ستاد "القاهرة الدولي".

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة مساءً (20:00) بتوقيت مصر، التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت الإمارات.


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الدوري المصري الممتاز - الجولة 6
ستاد القاهرة الدولي


ما القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات أون سبوت حقوق بث مباريات الدوري المصري 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة أون سبورت.

من معلق مباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2026-2027؟

اختارت شبكة أون سبورت محمد الشاذلي وأيمن الكاشف للتعليق على المباراة عبر ON SPORT.



ON Sport 1

ON SPORT

أيمن الكاشف
محمد الشاذلي


كيف تشاهد مباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2026-2027 عبر تطبيق ON SPORT وكذلك كورة بلس.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2026-2027


التشكيلات المحتملة الزمالك ضد الأهلي

المدرب

  • M. Gamal


نتائج الزمالك والأهلي في المباريات الأخيرة


الزمالك

الزمالك - المستوى

السويس بتروجيت
ف2-1
بورتس
ف1-2
أبو قير
ف2-0
بورتس
ف4-0
غزل المحلة
ف0-1
الهدف المسجل (المستقبل)
11/2
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
الأهلي

الأهلي - المستوى

الشرقية إنبي
ف3-2
زد
ف0-2
سموحة
ف1-0
المقاولون
ت1-1
أبو قير
ف2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
9/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

تاريخ مواجهات الزمالك والأهلي في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

الزمالكتعادلالأهلي
1
1
3
الدوري المصري الممتاز
الزمالك badge
الزمالك
الزمالك
0
الأهلي badge
الأهلي
الأهلي
3
انتهت
السوبر المصري
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الأهلي
الأهلي
2
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الزمالك
الزمالك
0
انتهت
الدوري المصري الممتاز
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الأهلي
الأهلي
2
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الزمالك
الزمالك
1
انتهت
الدوري المصري الممتاز
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الزمالك
3
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الأهلي
الأهلي
0
انتهت
الدوري المصري الممتاز
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الأهلي
الأهلي
1
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الزمالك
الزمالك
1
انتهت
5الأهداف المسجلة8
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5


ترتيب الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
بيراميدزبيراميدزبيراميدز
550091+815
ف
ف
ف
ف
ف
2
الزمالكالزمالكالزمالك
541081+713
ف
ف
ف
ف
ت
3
الأهليالأهليالأهلي
541093+613
ف
ت
ف
ف
ف
4
سيراميكا كليوباتراسيراميكا كليوباتراسيراميكا
5401103+712
ف
ف
ف
ف
خ
5
مودرن سبورتمودرن سبورتمودرن سبورت
531174+310
ف
ف
خ
ف
ت
6
الاتحادالاتحادالاتحاد
531163+310
ف
ف
ف
خ
ت
7
المقاولون العربالمقاولون العربالمقاولون
521265+17
ف
ت
ف
خ
خ
8
السويس بتروجيتالسويس بتروجيتالسويس بتروجيت
52128807
ف
ف
خ
خ
ت
9
الجيشالجيشالجيش
52125507
خ
ت
خ
ف
ف
10
زدزدزد
521245-17
ف
خ
ف
خ
ت
11
القناةالقناةالقناة
51315506
خ
ت
ت
ت
ف
12
المصريالمصريالمصري
520357-26
خ
خ
خ
ف
ف
13
البنك الأهليالبنك الأهليالبنك الأهلي
520347-36
خ
ف
ف
خ
خ
14
وادي دجلةوادي دجلةوادي دجلة
512245-15
خ
خ
ت
ف
ت
15
الشرقية إنبيالشرقية إنبيالشرقية إنبي
511369-34
خ
ف
ت
خ
خ
16
سموحةسموحةسموحة
511314-34
ف
خ
خ
ت
خ
17
أبو قير للأسمدةأبو قير للأسمدةأبو قير
510418-73
خ
خ
خ
خ
ف
18
الجونةالجونةالجونة
502336-32
خ
خ
خ
ت
ت
19
بترول أسيوطبترول أسيوطبترول أسيوط
502315-42
خ
خ
خ
ت
ت
20
غزل المحلةغزل المحلةغزل المحلة
501419-81
خ
خ
ت
خ
خ
Championship Playoff
تصفيات الهبوط


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