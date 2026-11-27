يحتضن استاد القاهرة الدولي مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين الزمالك والأفريقي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الزمالك والأفريقي في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الزمالك والأفريقي في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027؟

موعد مباراة الزمالك والأفريقي في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027، هو السبت 28 نوفمبر 2026، على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساء (18:00) بتوقيت مصر، الخامسة (17:00) بتوقيت تونس.

دوري أبطال إفريقيا - الجولة 1 28 نوفمبر 2026 - 11:00

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ما القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والأفريقي في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة الزمالك والأفريقي في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، علي سعيد الكعبي، للتعليق على مباراة الزمالك والأفريقي في دوري أبطال أفريقيا 2026-2026.

beIN SPORTS HD 2 علي سعيد الكعبي

كيف تشاهد مباراة الزمالك والأفريقي في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الزمالك والأفريقي في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك والأفريقي في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027

نتائج الزمالك والأفريقي في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات الزمالك والأفريقي في المباريات الأخيرة

ترتيب الزمالك والأفريقي في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027