ما القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد في الدوري المصري 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب القاهرة الدولي مواجهة مرتقبة تجمع بين الزمالك والاتحاد في الدوري المصري 2026-2027.

المباراة متابعة على صعيد جماهيري واسع، كون الزمالك واحدا من القطبين الأبرز في الكرة المصرية إلى جانب الأهلي وحامل لقب الموسم الماضي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد في الدوري المصري 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الزمالك والاتحاد في الدوري المصري 2026-2027؟

موعد مباراة الزمالك والاتحاد في الدوري المصري 2026-2027، هو الجمعة 21 أغسطس 2026، على ملعب القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساءُ بتوقيت السعودية ومصر، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري المصري الممتاز - الجولة 1 21 أغسطس 2026 - 13:00 ستاد القاهرة الدولي

ما القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد في الدوري المصري 2026-2027؟

تمتلك شبكة أون سبورتس حق بث مباراة الزمالك والاتحاد في الدوري المصري 2026-2027.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة On Sport 1 بتعليق بلال علام.

القنوات الناقلة التعليق On Sport 1 بلال علام

كيف تشاهد مباراة الزمالك والاتحاد في الدوري المصري 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد في الدوري المصري 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "أون سبورتس".

التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك والاتحاد في الدوري المصري 2026-2027

التشكيلات المحتملة الزمالك ضد الاتحاد التشكيل المتوقع البدلاء المدرب M. Gamal التشكيل المتوقع البدلاء المدرب H. El Gamal

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الزمالك والاتحاد في المباريات الأخيرة

تاريخ الزمالك والاتحاد في المباريات الأخيرة