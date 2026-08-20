ما القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد في الدوري المصري 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب القاهرة الدولي مواجهة مرتقبة تجمع بين الزمالك والاتحاد في الدوري المصري 2026-2027.
المباراة متابعة على صعيد جماهيري واسع، كون الزمالك واحدا من القطبين الأبرز في الكرة المصرية إلى جانب الأهلي وحامل لقب الموسم الماضي.
وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد في الدوري المصري 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.
ما موعد مباراة الزمالك والاتحاد في الدوري المصري 2026-2027؟
موعد مباراة الزمالك والاتحاد في الدوري المصري 2026-2027، هو الجمعة 21 أغسطس 2026، على ملعب القاهرة الدولي.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساءُ بتوقيت السعودية ومصر، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد في الدوري المصري 2026-2027؟
تمتلك شبكة أون سبورتس حق بث مباراة الزمالك والاتحاد في الدوري المصري 2026-2027.
وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة On Sport 1 بتعليق بلال علام.
|القنوات الناقلة
|التعليق
|On Sport 1
|بلال علام
كيف تشاهد مباراة الزمالك والاتحاد في الدوري المصري 2026-2027 عبر الإنترنت؟
يمكن مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد في الدوري المصري 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "أون سبورتس".