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الدوري المغربي الممتاز
team-logoالرجاء البيضاوي
مركب محمد الخامس
team-logoنهضة الزمامرة
شاهد على SNRT Live
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة الرجاء ونهضة الزمامرة في الدوري المغربي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الرجاء البيضاوي ضد نهضة الزمامرة
الرجاء البيضاوي
نهضة الزمامرة
الدوري المغربي الممتاز
المغرب

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الرجاء ونهضة الزمامرة في الدوري المغربي 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف الرجاء نظيره نهضة الزمامرة على ستاد "محمد الخامس" ضمن منافسات الجولة الأولى في الدوري المغربي 2026-2027.

وبينما استهل نهضة الزمامرة مشواره في الدوري المغربي بهزيمة، لم يفتتح الرجاء مشواره ويسعى للدخول مبكرا في أجواء المنافسة

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الرجاء ونهضة الزمامرة في الدوري المغربي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الرجاء ونهضة الزمامرة في الدوري المغربي 2026-2027؟

موعد مباراة الرجاء ونهضة الزمامرة في الدوري المغربي 2026-2027 هو السبت 3 أكتوبر 2026 على ستاد "محمد الخامس".

وتنطلق صافرة البداية في التاسعة مساءً (23:00) بتوقيت المغرب، الواحدة صباحا (01:00) بتوقيت السعودية.


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الدوري المغربي الممتاز - الجولة 2
مركب محمد الخامس



ما القنوات الناقلة لمباراة الرجاء ونهضة الزمامرة في الدوري المغربي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات المغربية الرياضية حقوق بث مباريات الدوري المغربي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.


الرياضية المغربية


المغربية الرياضية

-


كيف تشاهد مباراة الرجاء ونهضة الزمامرة في الدوري المغربي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الرجاء ونهضة الزمامرة في الدوري المغربي 2026-2027 عبر يوتيوب.

التشكيل المتوقع لمباراة الرجاء ونهضة الزمامرة في الدوري المغربي 2026-2027


التشكيلات المحتملة الرجاء البيضاوي ضد نهضة الزمامرة

المدرب

  • باكو جيميز


نتائج الرجاء ونهضة الزمامرة في المباريات الأخيرة


الرجاء

الرجاء - المستوى

النادي المكناسي
ف2-1
اتحاد يعقوب المنصور
خ2-1
اتحاد طنجة
ت1-1
حسنية أكادير
ف2-0
أولمبيك آسفي
ف0-2
الهدف المسجل (المستقبل)
8/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
نهضة الزمامرة

نهضة الزمامرة - المستوى

أولمبيك آسفي
ت1-1
حسنية أكادير
ت1-1
الفتح الرباطي
ت1-1
الجيش الملكي
ت0-0
المغرب الفاسي
خ2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
4/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

تاريخ مواجهات الرجاء ونهضة الزمامرة في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

الرجاء البيضاويتعادلنهضة الزمامرة
5
0
0
الدوري المغربي الممتاز
نهضة الزمامرة badge
نهضة الزمامرة
نهضة الزمامرة
3
الرجاء البيضاوي badge
الرجاء البيضاوي
الرجاء
4
انتهت
الدوري المغربي الممتاز
الرجاء البيضاوي badge
الرجاء البيضاوي
الرجاء
3
نهضة الزمامرة badge
نهضة الزمامرة
نهضة الزمامرة
0
انتهت
الدوري المغربي الممتاز
نهضة الزمامرة badge
نهضة الزمامرة
نهضة الزمامرة
1
الرجاء البيضاوي badge
الرجاء البيضاوي
الرجاء
2
انتهت
الدوري المغربي الممتاز
الرجاء البيضاوي badge
الرجاء البيضاوي
الرجاء
2
نهضة الزمامرة badge
نهضة الزمامرة
نهضة الزمامرة
0
انتهت
الدوري المغربي الممتاز
نهضة الزمامرة badge
نهضة الزمامرة
نهضة الزمامرة
1
الرجاء البيضاوي badge
الرجاء البيضاوي
الرجاء
2
انتهت
13الأهداف المسجلة5
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5


ترتيب الرجاء ونهضة الزمامرة في الدوري المغربي 2026-2027


#
لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
إتحاد تواركةإتحاد تواركةاتحاد تواركة
220031+26
ف
ف
2
النادي المكناسيالنادي المكناسيالنادي المكناسي
110062+43
ف
3
إتحاد طنجةإتحاد طنجةاتحاد طنجة
110031+23
ف
4
حسنية أغاديرحسنية أغاديرحسنية أكادير
110032+13
ف
5
وداد تمارةوداد تمارةوداد تمارة
210132+13
خ
ف
6
المغرب الفاسيالمغرب الفاسيالمغرب الفاسي
110021+13
ف
7
أمل تيزنيتأمل تيزنيتأمل تيزنيت
210123-13
ف
خ
8
المغرب التطوانيالمغرب التطوانيالمغرب التطواني
10100001
ت
9
نهضة بركاننهضة بركاننهضة بركان
10100001
ت
10
الجيش الملكيالجيش الملكيالجيش الملكي
00000000
11
الرجاء البيضاويالرجاء البيضاويالرجاء
00000000
12
الكوكب الرياضي المراكشيالكوكب الرياضي المراكشيالكوكب المراكشي
100123-10
خ
13
نهضة الزمامرةنهضة الزمامرةنهضة الزمامرة
100112-10
خ
14
الفتح الرباطيالفتح الرباطيالفتح الرباطي
200213-20
خ
خ
15
الوداد الرياضيالوداد الرياضيالوداد
100113-20
خ
16
الدفاع الحسني الجديديالدفاع الحسني الجديديالدفاع الجديدي
100126-40
خ
CAF Champions League Qualification
كأس القارات
تصفيات الهبوط
هبوط


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