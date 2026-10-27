ما القنوات الناقلة لمباراة الرجاء وحسنية أكادير في الدوري المغربي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن استاد العربي الزاولي مواجهة الرجاء وحسنية أكادير، ضمن منافسات الجولة الخامسة في الدوري المغربي 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الرجاء وحسنية أكادير في الدوري المغربي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الرجاء وحسنية أكادير في الدوري المغربي 2026-2027؟

موعد مباراة الرجاء وحسنية أكادير في الدوري المغربي 2026-2027 هو الأربعاء 28 أكتوبر 2026 على استاد العربي الزاولي.

وتنطلق صافرة البداية في التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت الإمارات.





الدوري المغربي الممتاز - الجولة 5 28 أكتوبر 2026 - 14:00 مركب محمد الخامس





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ما القنوات الناقلة لمباراة الرجاء وحسنية أكادير في الدوري المغربي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات المغربية الرياضية حقوق بث مباريات الدوري المغربي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.





المغربية الرياضية -





كيف تشاهد مباراة الرجاء وحسنية أكادير في الدوري المغربي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الرجاء وحسنية أكادير في الدوري المغربي 2026-2027 عبر يوتيوب.

التشكيل المتوقع لمباراة الرجاء وحسنية أكادير في الدوري المغربي 2026-2027













نتائج الرجاء وحسنية أكادير في المباريات الأخيرة









تاريخ مواجهات الرجاء وحسنية أكادير في المباريات الأخيرة









ترتيب الرجاء وحسنية أكادير في الدوري المغربي 2026-2027







