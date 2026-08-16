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كأس خادم الحرمين الشريفين
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مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة الرائد والهلال في كأس الملك السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

كأس خادم الحرمين الشريفين
القنوات الناقلة
الهلال
الرائد ضد الهلال
الرائد

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الرائد والهلال في كأس الملك السعودي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل الهلال، ضيفًا على نظيره الرائد، في مواجهة هامة ضمن منافسات الجولة 32 من كأس الملك السعودي 2026-2027.

الهلال حصد لقب كأس الملك الموسم الماضي ويرغب في الاحتفاظ بلقبه، كما افتتح الموسم الحالي بالفوز على الفيصلي في دوري روشن.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الرائد والهلال في كأس الملك السعودي 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الرائد والهلال في كأس الملك السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة الرائد والهلال في كأس الملك السعودي 2026-2027 لحساب الجولة 32 من المسابقة هو يوم الإثنين 17 أغسطس 2026، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

كأس خادم الحرمين الشريفين
الرائد crest
الرائد
الرائد
الهلال crest
الهلال
الهلال
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كأس خادم الحرمين الشريفين - 1/16

ما القنوات الناقلة لمباراة الرائد والهلال في كأس الملك السعودي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات كأس الملك السعودي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة
ثمانية 

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الرائد والهلال في كأس الملك السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمر الصناعي، نايل عرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الرائد والهلال في كأس الملك السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الرائد والهلال في كأس الملك السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

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التشكيل المتوقع لمباراة الرائد والهلال في كأس الملك السعودي 2026-2027

نتائج الرائد والهلال في المباريات الأخيرة

الرائد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
2/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

الهلال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ المواجهات بين الرائد والهلال في المباريات الأخيرة

الرائد

آخر 5 مباريات

الهلال

0

انتصار

0

تعادل

5

انتصارات

8

الأهداف المسجلة

18
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
4/5
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