ما القنوات الناقلة لمباراة الدفاع الجديدي والوداد في الدوري المغربي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الدفاع الجديدي نظيره الوداد على ستاد "بن محمد العبدي" ضمن منافسات الجولة الثانية في الدوري المغربي 2026-2027.

الفريقان الجريحان يحتلان المركزين الخامس عشر والسادس عشر، نتيجة خسارتهما في أول مباراة لكل فريق.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الدفاع الجديدي والوداد في الدوري المغربي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الدفاع الجديدي والوداد في الدوري المغربي 2026-2027؟

موعد مباراة الدفاع الجديدي والوداد في الدوري المغربي 2026-2027 هو السبت 3 أكتوبر 2026 على ستاد "بن محمد العبدي".

وتنطلق صافرة البداية في التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت المغرب، الحادية عشرة مساء (23:00) بتوقيت السعودية.





الدوري المغربي الممتاز - الجولة 2 3 أكتوبر 2026 - 14:00 ملعب بن أحمد العبدي





ما القنوات الناقلة لمباراة الدفاع الجديدي والوداد في الدوري المغربي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات المغربية الرياضية حقوق بث مباريات الدوري المغربي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.





المغربية الرياضية -





كيف تشاهد مباراة الدفاع الجديدي والوداد في الدوري المغربي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الدفاع الجديدي والوداد في الدوري المغربي 2026-2027 عبر يوتيوب.

التشكيل المتوقع لمباراة الدفاع الجديدي والوداد في الدوري المغربي 2026-2027









نتائج الدفاع الجديدي والوداد في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات الدفاع الجديدي والوداد في المباريات الأخيرة









ترتيب الدفاع الجديدي والوداد في الدوري المغربي 2026-2027







