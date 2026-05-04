Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري روشن السعودي
team-logoالخليج
ملعب الأمير محمد بن فهد
team-logoالهلال
شاهد من أي مكان في العالم عبر
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة الخليج والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري روشن السعودي
الهلال
الخليج ضد الهلال
الخليج

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الخليج والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستكمل الهلال منافسات دوري روشن السعودي، حين يستعد لمواجهة مضيفه الخليج على استاد الأمير محمد بن فهد في المباراة المؤجلة من الجولة 28 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

الهلال يريد استغلال تعثر النصر أمام القادسية، إذ أصبح مصيره في يده وفي حال حقق الفوز في باقي مباريات الدوري يحقق اللقب.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الخليج والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الخليج والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الهلال القادمة ضد الخليج في المباراة المؤجلة من الجولة 28 من دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الثلاثاء 5 مايو 2026، على استاد الأمير محمد بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي
الخليج crest
الخليج
الخليج
الهلال crest
الهلال
الهلال
crest
دوري روشن السعودي - دوري روشن السعودي
ملعب الأمير محمد بن فهد

ما القنوات الناقلة لمباراة الخليج والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة
ثمانية

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الخليج والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الخليج والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الخليج والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة الخليج والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الخليج ضد الهلال

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جوستافو بويت

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • سيموني إنزاجي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الخليج والهلال في المباريات الأخيرة

الخليج
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

الهلال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
15/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ المواجهات بين الخليج والهلال في المباريات الأخيرة

الخليج

آخر 5 مباريات

الهلال

1

انتصار

0

تعادل

4

انتصارات

6

الأهداف المسجلة

13
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب الخليج والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026

إعلان