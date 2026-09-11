ما القنوات الناقلة لمباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الخليج، نظيره النصر، في مواجهة قوية في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي وذلك على ملعب الأمير محمد بن فهد.

النصر يريد تحقيق الفوز ومواصلة التشارك في الصدارة والوصول للنقطة رقم 18 كي يثبت أقدامه في المنافسة على اللقب.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027 لحساب الجولة السابعة من المسابقة هو يوم السبت 12 سبتمبر 2026، على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي - الجولة 7 12 سبتمبر 2026 - 14:00 ملعب الأمير محمد بن فهد

ما القنوات الناقلة لمباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية 1 جعفر الصليح

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية عبر عرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

التشكيل المتوقع لمباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027

التشكيلات المحتملة الخليج ضد النصر التشكيل المتوقع البدلاء المدرب جوزيه جوميز التشكيل المتوقع البدلاء المدرب أنجي بوستيكوجلو

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الخليج والنصر في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الخليج والنصر في المباريات الأخيرة

ترتيب الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027