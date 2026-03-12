ما القنوات الناقلة لمباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستكمل النصر منافسات دوري روشن السعودي مرة أخرى، حين يستعد لمباراة هامة أمام الخليج لحساب الجولة 26 من دوري روشن السعودي 2025-2026.
النصر يريد مواصلة الحفاظ على الصدارة في خضم موسم تبدو فيه الإثارة والندية في أعلى مستوياتها على اللقب، لكنه يواجه رغبة الخليج صاحب المركز العاشر في تحسين مركزه.
وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
ما موعد مباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟
موعد مباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم السبت 14 مارس 2026، على ملعب الأمير محمد بن فهد.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟
حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.
|القنوات الناقلة
|التعليق
|ثمانية
|مشاري القرني
ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟
يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:
|القمر
|عرب سات
|التردد
|11919
|الاستقطاب
|أفقي (H)
|معدل الترميز
|27500
|معدل الخطأ
|3/4
|القمر
|نايل سات
|التردد
|12360
|الاستقطاب
|عمودي (V)
|معدل الترميز
|27500
|معدل الخطأ
|3/4
كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟
أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.
لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا
لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا