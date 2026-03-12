Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري روشن السعودي
team-logoالخليج
ملعب الأمير محمد بن فهد
team-logoالنصر
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستكمل النصر منافسات دوري روشن السعودي مرة أخرى، حين يستعد لمباراة هامة أمام الخليج لحساب الجولة 26 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

النصر يريد مواصلة الحفاظ على الصدارة في خضم موسم تبدو فيه الإثارة والندية في أعلى مستوياتها على اللقب، لكنه يواجه رغبة الخليج صاحب المركز العاشر في تحسين مركزه.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم السبت 14 مارس 2026، على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي
الخليج crest
الخليج
الخليج
النصر crest
النصر
النصر
crest
دوري روشن السعودي - دوري روشن السعودي
ملعب الأمير محمد بن فهد

ما القنوات الناقلة لمباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانيةمشاري القرني

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الخليج ضد النصر

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جيورجوس دونيس

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جورج جيسوس

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الخليج والنصر في المباريات الأخيرة

الخليج
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

النصر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
14/1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ المواجهات بين الخليج والنصر في المباريات الأخيرة

الخليج

آخر 5 مباريات

النصر

0

انتصار

0

تعادل

5

انتصارات

3

الأهداف المسجلة

13
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026

إعلان
0