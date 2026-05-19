ما القنوات الناقلة لمباراة الخليج والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الخليج، نظيره الأهلي، في مواجهة ضمن الجولة الرابعة والثلاثين في دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب الأمير محمد بن فهد.

المباراة على الورق لا طائل من ورائها سوى توديع الجماهير بأفضل شكل ممكن، الأهلي وصل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة العام المقبل بتحقيقه لقب العام الحالي وليس له أمل في الحصول على لقب الدوري، كذلك فإن الخليج ضمن البقاء في دوري روشن السعودي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الخليج والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الخليج والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الخليج والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الأربعاء 20 مايو، على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي - دوري روشن السعودي ملعب الأمير محمد بن فهد

ما القنوات الناقلة لمباراة الخليج والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية -

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الخليج والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الخليج والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الخليج والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الخليج والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الخليج ضد الأهلي التشكيل المتوقع البدلاء المدرب جوستافو بويت التشكيل المتوقع البدلاء المدرب ماتياس يايسله

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الخليج والأهلي في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الخليج والأهلي في المباريات الأخيرة

ترتيب الخليج والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026