أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الخليج والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الخليج، نظيره الأهلي، في مواجهة ضمن الجولة الرابعة والثلاثين في دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب الأمير محمد بن فهد.

المباراة على الورق لا طائل من ورائها سوى توديع الجماهير بأفضل شكل ممكن، الأهلي وصل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة العام المقبل بتحقيقه لقب العام الحالي وليس له أمل في الحصول على لقب الدوري، كذلك فإن الخليج ضمن البقاء في دوري روشن السعودي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الخليج والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الخليج والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الخليج والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الأربعاء 20 مايو، على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الخليج والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الخليج والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الخليج والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الخليج والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026

  • جوستافو بويت

  • ماتياس يايسله

الإصابات واللاعبون الموقوفون

  • لا يوجد لاعبون غائبون

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الخليج والأهلي في المباريات الأخيرة

الخليج
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/11
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

الأهلي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ المواجهات بين الخليج والأهلي في المباريات الأخيرة

الخليج

آخر 5 مباريات

الأهلي

0

انتصار

1

تعادل

4

انتصارات

4

الأهداف المسجلة

13
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب الخليج والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026

