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الدوري المغربي الممتاز
team-logoالجيش الملكي
ملعب الأمير مولاي عبد الله
team-logoالرجاء البيضاوي
شاهد على SNRT Live
كريم مليم
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة الجيش الملكي والرجاء في الدوري المغربي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري المغربي الممتاز
الرجاء البيضاوي
الجيش الملكي ضد الرجاء البيضاوي
الجيش الملكي
المغرب

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الجيش الملكي والرجاء في الدوري المغربي 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين الجيش الملكي والرجاء، ضمن منافسات الجولة الأولى في الدوري المغربي 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الجيش الملكي والرجاء في الدوري المغربي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الجيش الملكي والرجاء في الدوري المغربي 2026-2027؟

موعد مباراة الجيش الملكي والرجاء في الدوري المغربي 2026-2027 هو الأربعاء 4 نوفمبر 2026 على المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله.

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة مساءً (21:00) بتوقيت المغرب، الحادية عشرة مساء (23:00) بتوقيت السعودية.

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الدوري المغربي الممتاز - الجولة 1
ملعب الأمير مولاي عبد الله
المباريات التالية
الجيش الملكي

الجيش الملكي

الدوري المغربي الممتاز

04 نوفمبر 2026

الرجاء

الرجاء

ما القنوات الناقلة لمباراة الجيش الملكي والرجاء في الدوري المغربي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات المغربية الرياضية حقوق بث مباريات الدوري المغربي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

الرياضية المغربية

المغربية الرياضية

-

كيف تشاهد مباراة الجيش الملكي والرجاء في الدوري المغربي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الجيش الملكي والرجاء في الدوري المغربي 2026-2027 عبر يوتيوب.

التشكيل المتوقع لمباراة الجيش الملكي والرجاء في الدوري المغربي 2026-2027

التشكيلات المحتملة الجيش الملكي ضد الرجاء البيضاوي

المدرب

  • بيدرو غونسالفيس

نتائج الجيش الملكي والرجاء في المباريات الأخيرة

الجيش الملكي

الجيش الملكي - المستوى

نهضة الزمامرة
ت0-0
وداد تمارة
ف1-0
حسنية أكادير
ت2-2
اتحاد طنجة
ف2-0
النادي المكناسي
ت0-0
الهدف المسجل (المستقبل)
5/2
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5
الرجاء

الرجاء - المستوى

نهضة الزمامرة
ف1-0
المغرب الفاسي
ت0-0
الفتح الرباطي
ت1-1
حسنية أكادير
ت1-1
نهضة بركان
خ2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
3/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
0/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

تاريخ مواجهات الجيش الملكي والرجاء في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

الجيش الملكيتعادلالرجاء البيضاوي
2
3
0
الدوري المغربي الممتاز
الجيش الملكي badge
الجيش الملكي
الجيش الملكي
2
الرجاء البيضاوي badge
الرجاء البيضاوي
الرجاء
1
انتهت
الدوري المغربي الممتاز
الرجاء البيضاوي badge
الرجاء البيضاوي
الرجاء
0
الجيش الملكي badge
الجيش الملكي
الجيش الملكي
0
انتهت
الدوري المغربي الممتاز
الجيش الملكي badge
الجيش الملكي
الجيش الملكي
0
الرجاء البيضاوي badge
الرجاء البيضاوي
الرجاء
0
انتهت
دوري أبطال إفريقيا
الجيش الملكي badge
الجيش الملكي
الجيش الملكي
1
الرجاء البيضاوي badge
الرجاء البيضاوي
الرجاء
1
انتهت
دوري أبطال إفريقيا
الرجاء البيضاوي badge
الرجاء البيضاوي
الرجاء
0
الجيش الملكي badge
الجيش الملكي
الجيش الملكي
2
انتهت
5الأهداف المسجلة2
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

ترتيب الجيش الملكي والرجاء في الدوري المغربي 2026-2027

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
الكوكب الرياضي المراكشيالكوكب الرياضي المراكشيالكوكب المراكشي
641185+313
ف
ت
ف
ف
ف
2
النادي المكناسيالنادي المكناسيالنادي المكناسي
632194+511
ت
ف
ف
ت
خ
3
الوداد الرياضيالوداد الرياضيالوداد
632164+211
ف
ف
ت
ت
ف
4
إتحاد طنجةإتحاد طنجةاتحاد طنجة
631287+110
ف
خ
ف
خ
ت
5
وداد تمارةوداد تمارةوداد تمارة
630374+39
ف
ف
خ
خ
خ
6
الجيش الملكيالجيش الملكيالجيش الملكي
422052+38
ت
ف
ت
ف
7
حسنية أغاديرحسنية أغاديرحسنية أكادير
62221210+28
خ
ت
ت
ف
خ
8
الدفاع الحسني الجديديالدفاع الحسني الجديديالدفاع الجديدي
6222131308
ت
ت
ف
ف
خ
9
المغرب الفاسيالمغرب الفاسيالمغرب الفاسي
62225508
خ
ت
خ
ت
ف
10
الفتح الرباطيالفتح الرباطيالفتح الرباطي
62224408
ف
ف
ت
ت
خ
11
إتحاد تواركةإتحاد تواركةاتحاد تواركة
62224408
ت
خ
خ
ت
ف
12
نهضة بركاننهضة بركاننهضة بركان
514042+27
ف
ت
ت
ت
ت
13
الرجاء البيضاويالرجاء البيضاويالرجاء
513134-16
خ
ت
ت
ت
ف
14
أمل تيزنيتأمل تيزنيتأمل تيزنيت
6114612-64
خ
خ
ت
خ
ف
15
المغرب التطوانيالمغرب التطوانيالمغرب التطواني
603329-73
خ
خ
خ
ت
ت
16
نهضة الزمامرةنهضة الزمامرةنهضة الزمامرة
6015512-71
خ
خ
ت
خ
خ
CAF Champions League Qualification
كأس القارات
تصفيات الهبوط
هبوط

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