ما القنوات الناقلة لمباراة الجيش الرواندي والزمالك في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الجيش الرواندي نظيره الزمالك على ستاد "أماهورو" ضمن منافسات ذهاب الدور الثاني من إقصائيات دوري أبطال أفريقيا 2026-2027.

الزمالك يطمح لتحقيق الفوز كي يواصل حملته القوية لتحقيق لقب غاب عن خزائنه منذ عام 2002.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الجيش الرواندي والزمالك في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الجيش الرواندي والزمالك في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027؟

موعد مباراة الجيش الرواندي والزمالك في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027 هو الجمعة 16 أكتوبر 2026 على ستاد "أماهورو".

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وتنطلق صافرة البداية في السابعة مساء (19:00) بتوقيت مصر، الثامنة مساء (20:00) بتوقيت الإمارات.





دوري أبطال إفريقيا - المرحلة التمهيدية - الجولة 2 16 أكتوبر 2026 - 12:00





ما القنوات الناقلة لمباراة الجيش الرواندي والزمالك في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات أون سبوت حقوق بث مباريات الأندية المصرية في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة أون سبورت.

من معلق مباراة الجيش الرواندي والزمالك في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027؟

اختارت شبكة أون سبورت محمد الشاذلي للتعليق على المباراة عبر ON SPORT.



ON SPORT محمد الشاذلي





كيف تشاهد مباراة الجيش الرواندي والزمالك في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الجيش الرواندي والزمالك في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027 عبر تطبيق ON SPORT وكذلك كورة بلس.

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التشكيل المتوقع لمباراة الجيش الرواندي والزمالك في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027









نتائج الجيش الرواندي والزمالك في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات الجيش الرواندي والزمالك في المباريات الأخيرة









ترتيب الجيش الرواندي والزمالك في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027







