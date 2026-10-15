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دوري أبطال إفريقيا - المرحلة التمهيدية
team-logoالجيش الرواندي
team-logoالزمالك
شاهد على ON Sport
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة الجيش الرواندي والزمالك في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الجيش الرواندي ضد الزمالك
الجيش الرواندي
الزمالك
دوري أبطال إفريقيا - المرحلة التمهيدية
مصر
رواندا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الجيش الرواندي والزمالك في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف الجيش الرواندي نظيره الزمالك على ستاد "أماهورو" ضمن منافسات ذهاب الدور الثاني من إقصائيات دوري أبطال أفريقيا 2026-2027.

الزمالك يطمح لتحقيق الفوز كي يواصل حملته القوية لتحقيق لقب غاب عن خزائنه منذ عام 2002.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الجيش الرواندي والزمالك في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الجيش الرواندي والزمالك في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027؟

موعد مباراة الجيش الرواندي والزمالك في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027 هو الجمعة 16 أكتوبر 2026 على ستاد "أماهورو".

وتنطلق صافرة البداية في السابعة مساء (19:00) بتوقيت مصر، الثامنة مساء (20:00) بتوقيت الإمارات.



ما القنوات الناقلة لمباراة الجيش الرواندي والزمالك في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات أون سبوت حقوق بث مباريات الأندية المصرية في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة أون سبورت.

من معلق مباراة الجيش الرواندي والزمالك في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027؟

اختارت شبكة أون سبورت محمد الشاذلي للتعليق على المباراة عبر ON SPORT.


ON Sport 1

ON SPORT

محمد الشاذلي


كيف تشاهد مباراة الجيش الرواندي والزمالك في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الجيش الرواندي والزمالك في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027 عبر تطبيق ON SPORT وكذلك كورة بلس.

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التشكيل المتوقع لمباراة الجيش الرواندي والزمالك في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027



نتائج الجيش الرواندي والزمالك في المباريات الأخيرة


APR

APR - المستوى

GOM
خ0-5
CFG
ف1-3
VSC
ف2-1
ADC
خ1-0
ADC
ف3-0
الهدف المسجل (المستقبل)
8/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
الزمالك

الزمالك - المستوى

بورتس
ف1-2
أبو قير
ف2-0
بورتس
ف4-0
غزل المحلة
ف0-1
الأهلي
خ0-2
الهدف المسجل (المستقبل)
9/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5

تاريخ مواجهات الجيش الرواندي والزمالك في المباريات الأخيرة



ترتيب الجيش الرواندي والزمالك في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027



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