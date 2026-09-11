ما القنوات الناقلة لمباراة التعاون والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف التعاون، نظيره الهلال، في مواجهة قوية في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي وذلك على ملعب نادي التعاون.

الهلال يريد تحقيق الفوز ومواصلة الصدارة والوصول للنقطة رقم 18 كي يثبت أقدامه في المنافسة على اللقب.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة التعاون والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة التعاون والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة التعاون والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027 لحساب الجولة السابعة من المسابقة هو يوم السبت 12 سبتمبر 2026، على ملعب نادي التعاون.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي - الجولة 7 12 سبتمبر 2026 - 11:50 ملعب نادي التعاون

ما القنوات الناقلة لمباراة التعاون والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية 2 فارس عوض

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة التعاون والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية عبر عرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة التعاون والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة التعاون والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

التشكيل المتوقع لمباراة التعاون والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027

التشكيلات المحتملة التعاون ضد الهلال التشكيل المتوقع البدلاء المدرب زاركو لازيديتش التشكيل المتوقع البدلاء المدرب سيموني إنزاجي

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج التعاون والهلال في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين التعاون والهلال في المباريات الأخيرة

ترتيب التعاون والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027