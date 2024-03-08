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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة التعاون والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

دوري روشن السعوديالقنوات الناقلةAl-Taawoun v Al AhliAl-TaawounAl Ahli

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة التعاون والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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يستضيف ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية" مباراة التعاون والأهلي في الجولة 23 من موسم 2023-2024 من بطولة دوري روشن السعودي.

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مباراة هامة في موسم الأهلي، حيث يتطلع الراقي لمواصلة الإيمان بحظوظهم وقدرتهم على المنافسة على الاقل على تحصيل الوصافة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة التعاون والأهلي في الجولة 23 من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

المباراة التالية

متى موعد مباراة التعاون والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة التعاون والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم السبت 9 مارس 2024 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة التعاون والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة التعاون والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

وسوف يتم نقل المباراة عبر قناة SSC Sports HD 1 بتعليق فارس عوض، بجانب SSC Sports HD 5 بتعليق عبدالله الغامدي.

كيف تشاهد مباراة التعاون والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

وسوف يتم إذاعة مباراة التعاون والأهلي عبر تطبيق شاهد.

المباراةالتعاون - الأهلي
التاريخالسبت 9 مارس 2024
الموعد20:00 السعودية، 19:00 مصر
الملعبمدينة الملك عبدالله الرياضية
القنوات الناقلة
التعليقفارس عوض
عبدالله الغامدي

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