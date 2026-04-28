التعاون
ملعب نادي التعاون
الاتحاد
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة التعاون والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة التعاون والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستكمل الاتحاد منافسات دوري روشن السعودي مرة أخرى، حين يستعد لمواجهة مضيفه التعاون على ستاد نادي التعاون ضمن منافسات الجولة 30 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

الاتحاد يريد أن ينهي الموسم بأقل قدر من الخسائر مع الموسم الصفري الذي يواجهه بعد أن فقد كل شيء وخرج من المنافسات المحلية والآسيوية.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة التعاون والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة التعاون والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد التعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الأربعاء 29 أبريل 2026، على استاد نادي التعاون.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة وعشر دقائق مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة وعشر دقائق مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة التعاون والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
ثمانيةعبدالله الحربي

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة التعاون والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة التعاون والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة التعاون والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة التعاون والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • بريكليس تشاموسكا

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • سيرجيو كونسيساو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج التعاون والاتحاد في المباريات الأخيرة

التعاون
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
5/5

الاتحاد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ المواجهات بين التعاون والاتحاد في المباريات الأخيرة

التعاون

آخر 5 مباريات

الاتحاد

0

انتصار

2

تعادلان

3

انتصارات

3

الأهداف المسجلة

6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب التعاون والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026

