ما القنوات الناقلة لمباراة التشيك وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب أيبت أرينا مواجهة قوية تجمع بين التشيك وإسبانيا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.
وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة التشيك وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.
متى موعد مباراة التشيك وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟
موعد مباراة التشيك وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو الخميس 12 نوفمبر 2026 على ملعب أيبت أرينا.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة إلا الربع مساء (22:45) مساء بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع (23:45) بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة التشيك وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟
تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.
من معلق مباراة التشيك وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟
اختارت شبكة بي إن سبورتس، عامر الخوذيري، للتعليق على مباراة التشيك وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2026.
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عامر الخوذيري
كيف تشاهد مباراة التشيك وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟
لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة التشيك وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.
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التشكيل المتوقع لمباراة التشيك وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027
التشكيلات المحتملة تشيكيا ضد إسبانيا
التشكيلة الأساسية
المدرب
- دينيا سانتي
- لويس دي لا فوينتي
نتائج التشيك وإسبانيا في المباريات الأخيرة
تاريخ مواجهات التشيك وإسبانيا في المباريات الأخيرة
وجهاً لوجه
ترتيب التشيك وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027
المجموعة الثالثة
|#
|لعب
|ف
|ت
|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
|1
|4
|4
|0
|0
|12
|5
|+7
|12
ف
ف
ف
ف
|2
|4
|3
|0
|1
|14
|3
|+11
|9
ف
ف
ف
خ
|3
|4
|1
|0
|3
|4
|14
|-10
|3
خ
خ
خ
ف
|4
|4
|0
|0
|4
|2
|10
|-8
|0
خ
خ
خ
خ