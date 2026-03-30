ما القنوات الناقلة لمباراة البوسنة وإيطاليا في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل منتخب إيطاليا ضيفًا على نظيره البوسنة في مواجهة قوية في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026.

يدخل المنتخب الإيطالي المباراة ولا يريد ترك أي هامش للخطأ، كي لا يغيب "الآتزوري" للمرة الثالثة تواليًا عن المونديال.

في حال فوز إيطاليا يتواجد في المجموعة الثانية والتي تضم قطر وكندا وسويسرا.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة البوسنة وإيطاليا في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة البوسنة وإيطاليا في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026؟

موعد مباراة البوسنة وإيطاليا في نهائي الملحق الأوروبي لكأس العالم 2026، هو يوم الثلاثاء 31 مارس 2026، على ملعب بيلينو بولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشر إلا الربع بتوقيت الإمارات.

بيلينو بولج ستاديوم

ما القنوات الناقلة لمباراة البوسنة وإيطاليا في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 ، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة البوسنة وإيطاليا في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026 عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق حفيظ دراجي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة البوسنة وإيطاليا في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة البوسنة وإيطاليا في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة البوسنة وإيطاليا في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج إيطاليا والبوسنة في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات إيطاليا والبوسنة في المباريات الأخيرة