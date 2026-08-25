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الدوري المصري الممتاز
team-logoالبنك الأهلي
ستاد هيئة قناة السويس الجديد
team-logoالزمالك
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة البنك الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الزمالك
الدوري المصري الممتاز
البنك الأهلي ضد الزمالك
البنك الأهلي

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة البنك الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف ملعب القاهرة الدولي مواجهة مرتقبة تجمع بين البنك الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2026-2027.

المباراة متابعة على صعيد جماهيري واسع، كون الزمالك واحدا من القطبين الأبرز في الكرة المصرية إلى جانب الأهلي وحامل لقب الموسم الماضي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة البنك الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة البنك الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2026-2027؟

موعد مباراة البنك الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2026-2027، هو الأربعاء 26 أغسطس 2026، على ملعب القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساءُ بتوقيت السعودية ومصر، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري المصري الممتاز
البنك الأهلي crest
البنك الأهلي
البنك الأهلي
الزمالك crest
الزمالك
الزمالك
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الدوري المصري الممتاز - الجولة 2
ستاد هيئة قناة السويس الجديد

ما القنوات الناقلة لمباراة البنك الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2026-2027؟

تمتلك شبكة أون سبورتس حق بث مباراة الزمالك والاتحاد في الدوري المصري 2026-2027.

القنوات الناقلةالتعليق
On Sports-
 
 

كيف تشاهد مباراة البنك الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة البنك الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "أون سبورتس".

التشكيل المتوقع لمباراة البنك الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2026-2027

التشكيلات المحتملة البنك الأهلي ضد الزمالك

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • A. El Ramadi

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • M. Gamal

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج البنك الأهلي والزمالك في المباريات الأخيرة

البنك الأهلي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

الزمالك
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
3/1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/5
سجل كلا الفريقين
0/5

تاريخ البنك الأهلي والزمالك في المباريات الأخيرة

البنك الأهلي

آخر 5 مباريات

الزمالك

0

انتصار

2

تعادلان

3

انتصارات

6

الأهداف المسجلة

9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب البنك الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2026-2027

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