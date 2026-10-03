ما القنوات الناقلة لمباراة البرتغال والنرويج في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف منتخب البرتغال نظيره النرويجي على ملعب "الدراجاو" ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

المباراة تأتي في ظروف معقدة متعلقة بأزمة كريستيانو رونالدو في معسكر "سيليساو أوروبا" ومغادرته المعسكر وسط المباريات.





وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة البرتغال والنرويج في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة البرتغال والنرويج في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

موعد مباراة البرتغال والنرويج في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو الأحد 4 أكتوبر 2026 على ملعب "الدراجاو".

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة إلا الربع مساءً (21.45) بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً (22:45) بتوقيت الإمارات.





دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 4 4 أكتوبر 2026 - 14:45 دو دراجاو





ما القنوات الناقلة لمباراة البرتغال والنرويج في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 1.

كيف تشاهد مباراة البرتغال والنرويج في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة البرتغال والنرويج في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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من معلق مباراة البرتغال والنرويج في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

أسندت قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على البرتغال والنرويج في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 إلى علي سعيد الكعبي.









beIN SPORTS HD 1 علي سعيد الكعبي





التشكيل المتوقع لمباراة البرتغال والنرويج في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027









نتائج البرتغال والنرويج في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات البرتغال والنرويج في المباريات الأخيرة









ترتيب البرتغال والنرويج في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027





المجموعة الرابعة المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 البرتغال البرتغال 3 3 0 0 7 3 +4 9 ف ف ف 2 الدنمارك الدنمارك 3 1 0 2 6 7 -1 3 خ ف خ 3 النرويج النرويج 3 1 0 2 5 6 -1 3 خ خ ف 4 ويلز ويلز 3 1 0 2 2 4 -2 3 ف خ خ Championship Playoff تصفيات الهبوط هبوط



