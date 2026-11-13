ما القنوات الناقلة لمباراة البرتغال والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب بلدية براجا مواجهة قوية تجمع بين البرتغال والدنمارك، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة البرتغال والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة البرتغال والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

موعد مباراة البرتغال والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو السبت 14 نوفمبر 2026 على ملعب بلدية براجا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة إلا الربع مساء (22:45) مساء بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع (23:45) بتوقيت الإمارات.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 5 14 نوفمبر 2026 - 14:45 بلدية دي براجا

المباريات التالية البرتغال دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول 14:45 الدنمارك شاهد

ما القنوات الناقلة لمباراة البرتغال والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة البرتغال والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

لم تختر شبكة بي إن سبورتس، معلقا بعد، للتعليق على مباراة البرتغال والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية 2026-2026 وسنوافيكم بالتفاصيل في حينها.

beIN SPORTS HD 2 -

كيف تشاهد مباراة البرتغال والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة البرتغال والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.

التشكيل المتوقع لمباراة البرتغال والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027

نتائج البرتغال والدنمارك في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات البرتغال والدنمارك في المباريات الأخيرة

ترتيب البرتغال والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027