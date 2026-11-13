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دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
team-logoالبرتغال
بلدية دي براجا
team-logoالدنمارك
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة البرتغال والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
البرتغال ضد الدنمارك
البرتغال
الدنمارك
البرتغال
الدانمرك

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة البرتغال والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب بلدية براجا مواجهة قوية تجمع بين البرتغال والدنمارك، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة البرتغال والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة البرتغال والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

موعد مباراة البرتغال والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو السبت 14 نوفمبر 2026 على ملعب بلدية براجا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة إلا الربع مساء (22:45) مساء بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع (23:45) بتوقيت الإمارات.

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دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 5
بلدية دي براجا
المباريات التالية
البرتغال

البرتغال

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول

14 نوفمبر 2026

الدنمارك

الدنمارك

ما القنوات الناقلة لمباراة البرتغال والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة البرتغال والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

لم تختر شبكة بي إن سبورتس، معلقا بعد، للتعليق على مباراة البرتغال والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية 2026-2026 وسنوافيكم بالتفاصيل في حينها.

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كيف تشاهد مباراة البرتغال والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة البرتغال والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.

التشكيل المتوقع لمباراة البرتغال والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027

التشكيلات المحتملة هولندا ضد اليونان

4-3-3
هولندا crest
هولندا
هولندا
التشكيل
اليونان crest
اليونان
اليونان
4-4-2
بارت فيربروجينبارت فيربروجينميكي فان دي فينميكي فان دي فيندينزل دومفريسدينزل دومفريسيوريان تيمبريوريان تيمبريان باول فان هيكيان باول فان هيككوينتن تيمبيركوينتن تيمبيرفرينكي دي يونجفرينكي دي يونججوي فيرمانجوي فيرمانكودي جاكبوكودي جاكبوكريسينسيو سامرفيلكريسينسيو سامرفيلدونيل ماليندونيل مالينكونستانتينوس تزولاكيسكونستانتينوس تزولاكيسكونستانتينوس كوليراكيسكونستانتينوس كوليراكيسمافروبانوسمافروبانوسكوستاس تسيميكاسكوستاس تسيميكاسجيورجيوس فاجيانيديسجيورجيوس فاجيانيديسكريستوس تزوليسكريستوس تزوليسجيورجيوس ماسوراسجيورجيوس ماسوراسأثناسيوس أندروتسوسأثناسيوس أندروتسوسteam-logoديميتريوس كوربيليسفوتيس إيونيديسفوتيس إيونيديسفانجيليس بافليديسفانجيليس بافليديس
اليونان crest
اليونان
اليونان
4-3-3
هولندا

التشكيلة الأساسية

اليونان

المدرب

  • تشافي هرنانديز
  • I. Jovanovic

نتائج البرتغال والدنمارك في المباريات الأخيرة

هولندا

هولندا - المستوى

المغرب
خ1-1
ألمانيا
ت1-1
صربيا
ف1-2
اليونان
ت2-2
صربيا
ف2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
8/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
5/5
اليونان

اليونان - المستوى

إيطاليا
خ0-1
صربيا
ف1-2
ألمانيا
ف0-1
هولندا
ت2-2
ألمانيا
ت0-0
الهدف المسجل (المستقبل)
5/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

تاريخ مواجهات البرتغال والدنمارك في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

هولنداتعادلاليونان
3
1
1
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
اليونان badge
اليونان
اليونان
2
هولندا badge
هولندا
هولندا
2
انتهت
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا
اليونان badge
اليونان
اليونان
0
هولندا badge
هولندا
هولندا
1
انتهت
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا
هولندا badge
هولندا
هولندا
3
اليونان badge
اليونان
اليونان
0
انتهت
المباريات الودية
هولندا badge
هولندا
هولندا
1
اليونان badge
اليونان
اليونان
2
انتهت
المباريات الودية
هولندا badge
هولندا
هولندا
4
اليونان badge
اليونان
اليونان
0
انتهت
11الأهداف المسجلة4
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

ترتيب البرتغال والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027

المجموعة الثانية

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
هولنداهولنداهولندا
422075+28
ف
ت
ف
ت
2
اليوناناليوناناليونان
422053+28
ت
ت
ف
ف
3
ألمانياألمانياألمانيا
412132+15
ت
ف
خ
ت
4
صربياصربياصربيا
400438-50
خ
خ
خ
خ
Championship Playoff
تصفيات الهبوط
هبوط

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