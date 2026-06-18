ما القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وهايتي في كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات أثبتت جاهزيتها لإمتاع المشاهدين بكرة قدم رائعة.

المنتخب البرازيلي يخوض مباراته في الجولة الثانية أمام هايتي بعدما حقق نتيجة مستحقة بالتعادل مع المغرب 1-1.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وهايتي في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة البرازيل وهايتي في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة البرازيل وهايتي في كأس العالم 2026 هو صباح السبت 20 يونيو 2026 على ملعب لينكولن فاينانشال فيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثالثة والنصف صباحًا بتوقيت السعودية، الرابعة والنصف بتوقيت المغرب.

كأس العالم - المجموعة 3 لينكولن فاينانشال فيلد

ما القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وهايتي في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 1 وbeIN Max 3 لبث المواجهة.

كيف تشاهد مباراة البرازيل وهايتي في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة البرازيل وهايتي في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

القنوات الناقلة التعليق beIN 4K HDR عصام الشوالي beIN Max 1 beIN Max 3 أحمد البلوشي TOD

التشكيل المتوقع لمباراة البرازيل وهايتي في كأس العالم 2026

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نتائج البرازيل وهايتي في المباريات الأخيرة

ترتيب البرازيل وهايتي في مجموعات كأس العالم 2026