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كأس العالم
team-logoالبرازيل
لينكولن فاينانشال فيلد
team-logoهايتي
شاهد على beIN SPORTS MAX
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وهايتي في كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
كأس العالم
البرازيل ضد هايتي
البرازيل
هايتي

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وهايتي في كأس العالم 2026.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات أثبتت جاهزيتها لإمتاع المشاهدين بكرة قدم رائعة.

المنتخب البرازيلي يخوض مباراته في الجولة الثانية أمام هايتي بعدما حقق نتيجة مستحقة بالتعادل مع المغرب 1-1.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وهايتي في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة البرازيل وهايتي في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة البرازيل وهايتي في كأس العالم 2026 هو صباح السبت 20 يونيو 2026 على ملعب لينكولن فاينانشال فيلد.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثالثة والنصف صباحًا بتوقيت السعودية، الرابعة والنصف بتوقيت المغرب.

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كأس العالم - المجموعة 3
لينكولن فاينانشال فيلد

ما القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وهايتي في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 1 وbeIN Max 3 لبث المواجهة.

كيف تشاهد مباراة البرازيل وهايتي في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة البرازيل وهايتي في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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القنوات الناقلةالتعليق
beIN 4K HDRعصام الشوالي
beIN Max 1
beIN Max 3أحمد البلوشي
TOD

التشكيل المتوقع لمباراة البرازيل وهايتي في كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة البرازيل ضد هايتي

البرازيلHome team crest

4-4-2

التشكيل

4-4-2

Home team crestهايتي
1
أليسون بيكر
6
أليكس ساندرو
4
ماركوينيوس
13
دانيلو
3
جابرييل
8
برونو جيمارايش
17
فابينيو
21
لويس هنريكي
11
رافينيا
9
ماتيوس كونيا
7
فينيسيوس جونيور
1
جوني بلاسيد
8
مارتين إكسبرينس
5
هانيس ديلكروا
4
ريكارد أدي
2
كارلينس أركوس
15
روبن بروفيدينس
10
جان ريسنير بلجارد
21
خوسيه كزيمير
17
دنلي جان جاك
20
فرانتزدي بيروت
18
ويلسون إسيدور

4-4-2

هايتيAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • كارلو أنشيلوتي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • سيباستيان مينييه

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج البرازيل وهايتي في المباريات الأخيرة

البرازيل
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
13/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
5/5

هايتي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب البرازيل وهايتي في مجموعات كأس العالم 2026

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