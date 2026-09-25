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كأس الخليج
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team-logoالإمارات العربية المتحدة
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة البحرين والإمارات في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟ وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
كأس الخليج
البحرين ضد الإمارات العربية المتحدة
البحرين
الإمارات العربية المتحدة
البحرين
الإمارات العربية المتحدة

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة البحرين والإمارات في كأس الخليج العربي "خليجي 27".. وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

يحتضن استاد الأمير عبدالله الفيصل مواجهة المنتخب البحريني أمام نظيره الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27".

وبدأ المنتخب الإماراتي البطولة بفوز منطقي على اليمن بأربعة أهداف نظيفة، بينما هزم البحرينيون بشكل مخيب أمام قطر بهدفين نظيفين.


وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة البحرين والإمارات في كأس الخليج العربي "خليجي 27" والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة البحرين والإمارات في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟

موعد مباراة البحرين والإمارات في كأس الخليج العربي "خليجي 27" هو الأحد 27 سبتمبر 2026 على استاد الأمير عبدالله الفيصل.

وتنطلق صافرة البداية في التاسعة مساء (21:00) بتوقيت السعودية، العاشرة مساء (22:00) بتوقيت الإمارات.


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كأس الخليج - الجولة 2


ما القنوات الناقلة لمباراة البحرين والإمارات في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟

حصلت عدة قنوات على حقوق بث مباريات كأس الخليج العربي "خليجي 27" من أبرزها السعودية الرياضية والشارقة وأبوظبي الرياضية.

كيف تشاهد مباراة البحرين والإمارات في كأس الخليج العربي "خليجي 27" عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة البحرين والإمارات في كأس الخليج العربي "خليجي 27" عبر تطبيق شاشا و MBC شاهد وكذلك شووف.

من معلق مباراة البحرين والإمارات في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟

تم اختيار الأسماء الآتية للتعليق على مباراة البحرين والإمارات في كأس الخليج العربي "خليجي 27" حتى الآن.



قنوات الكأس

الكأس 1

بكر علوان


قناة الشارقة الرياضية

الشارقة الرياضية

موسى عيد


عمان الرياضية

عمان الرياضية

أحمد الكعبي


الكويت الرياضية

الكويت الرياضية

حماد العنزي


التشكيل المتوقع لمباراة البحرين والإمارات في كأس الخليج العربي "خليجي 27"

تشكيل المنتخب البحريني المتوقع أمام الإمارات


حراسة المرمى

إبراهيم لطف الله

خط الدفاع

عبد الله الخلاصي - وليد الحيام - أمين بن عدي - حمد الشمان

خط الوسط

السيد ضياء سعيد - كميل الأسود

خط الهجوم

محمد مرهون - مهدي حميدان - علي مدن - محمد الرميحي


تشكيل الإمارات المتوقع أمام المنتخب البحريني


حراسة المرمى

خالد عيسى

خط الدفاع

ماركوس ميلوني - علاء الدين زهير - لوكاس بيمينتا - روبن فيليب

خط الوسط

عصام فايز - مامادو كوليبالي - يوري سيزار

خط الهجوم

نيكولاس خيمينيز - لوان بيريرا - برونو دي أوليفيرا

نتائج البحرين والإمارات في المباريات الأخيرة


البحرين

البحرين - المستوى

العراق
خ2-1
الجزائر
خ1-5
السودان
ف3-1
جورجيا
خ2-0
قطر
خ2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
5/12
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
الإمارات

الإمارات - المستوى

الكويت
ف3-1
الجزائر
ف1-1
المغرب
خ3-0
السعودية
ت0-0
اليمن
ف4-0
الهدف المسجل (المستقبل)
8/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

تاريخ مواجهات البحرين والإمارات في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

البحرينتعادلالإمارات العربية المتحدة
2
1
2
المباريات الودية
الإمارات العربية المتحدة badge
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات
1
البحرين badge
البحرين
البحرين
0
انتهت
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيا
الإمارات العربية المتحدة badge
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات
1
البحرين badge
البحرين
البحرين
1
انتهت
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيا
البحرين badge
البحرين
البحرين
0
الإمارات العربية المتحدة badge
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات
2
انتهت
كأس الخليج
البحرين badge
البحرين
البحرين
2
الإمارات العربية المتحدة badge
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات
1
انتهت
المباريات الودية
الإمارات العربية المتحدة badge
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات
1
البحرين badge
البحرين
البحرين
3
انتهت
6الأهداف المسجلة6
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5


ترتيب البحرين والإمارات في كأس الخليج العربي "خليجي 27"


المجموعة ب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
الإمارات العربية المتحدةالإمارات العربية المتحدةالإمارات
110040+43
ف
2
قطرقطرقطر
110020+23
ف
3
البحرينالبحرينالبحرين
100102-20
خ
4
اليمناليمناليمن
100104-40
خ
الجولة القادمة


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