هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
المباريات الودية
team-logoالإمارات العربية المتحدة
team-logoالهندوراس
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وهندوراس الودية 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الإمارات العربية المتحدة ضد الهندوراس
الإمارات العربية المتحدة
الهندوراس
المباريات الودية
الإمارات العربية المتحدة
هندوراس

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وهندوراس الودية 2026.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب محمد بن زايد مواجهة قوية تجمع بين الإمارات وهندوراس، ضمن منافسات توقف نوفمبر الدولي في مباراة ودية.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الإمارات وهندوراس الودية 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الإمارات وهندوراس الودية 2026؟

موعد مباراة الإمارات وهندوراس الودية 2026 هو الجمعة 13 نوفمبر 2026 على ملعب محمد بن زايد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة والربع مساء (17:15) مساء بتوقيت السعودية، السادسة والربع (18:15) بتوقيت الإمارات.

crest
المباريات الودية - الجولة 1
المباريات التالية
الإمارات

الإمارات

المباريات الودية

13 نوفمبر 2026

هندوراس

هندوراس

ما القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وهندوراس الودية 2026؟

تمتلك شبكة قنوات الشارقة الرياضية، حقوق بث مباراة الإمارات وهندوراس الودية 2026.

من معلق مباراة الإمارات وهندوراس الودية 2026؟

اختارت شبكة الشارقة الرياضية، موسى عيد، للتعليق على مباراة الإمارات وهندوراس الودية 2026.

قناة الشارقة الرياضية

الشارقة الرياضية

موسى عيد

كيف تشاهد مباراة الإمارات وهندوراس الودية 2026 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الإمارات وهندوراس الودية 2026 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

التشكيل المتوقع لمباراة الإمارات وهندوراس الودية 2026

نتائج الإمارات وهندوراس في المباريات الأخيرة

الإمارات

الإمارات - المستوى

اليمن
ف4-0
البحرين
ف0-3
قطر
ت1-1
عمان
ف1-0
السعودية
خ2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
9/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5
هندوراس

هندوراس - المستوى

الأرجنتين
خ2-0
سورينام
خ2-3
جامايكا
ف0-1
MAR
خ2-1
جامايكا
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
5/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات الإمارات وهندوراس في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

الإمارات العربية المتحدةتعادلالهندوراس
0
1
0
المباريات الودية
الإمارات العربية المتحدة badge
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات
1
الهندوراس badge
الهندوراس
هندوراس
1
انتهت
1الأهداف المسجلة1
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا0/1
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/1

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل